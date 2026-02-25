En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski confirma una reunión económica mañana con EEUU y más contactos con Rusia en marzo
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este miércoles que dos emisarios suyos se reunirán mañana jueves en Ginebra con los mediadores de la Casa Blanca para negociar un acuerdo económico para la reconstrucción de Ucrania, y espera que los nuevos contactos trilaterales junto a rusos y estadounidenses se celebren a comienzos de marzo. Ucrania estará representada en la reunión del jueves en Suiza por el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, y por el ministro de Economía del país, Oleksí Sobolev, que hablarán "con detalle" con los emisarios de Washington: Steve Witkoff y Jared Kushner. Según la agencia ucraniana Interfax, Witkoff ya había anunciado el martes que se reuniría el jueves con Umérov en Ginebra.
Además, sobre la próxima reunión a tres con estadounidenses y rusos, Zelenski explicó en ese mismo mensaje que debe producirse el mes que viene. "Será, a nuestro modo de ver, a principios de marzo", dijo Zelenski, quien en un principio esperaba que la próxima ronda de contactos tuviera lugar este mismo mes. Zelenski reafirmó, como ya había explicado en la víspera, que espera que en este nuevo encuentro trilateral se acuerde como mínimo un nuevo intercambio de prisioneros.
Al menos cuatro muertos en un ataque de Ucrania con drones contra una planta química en la región rusa de Smolensk
Al menos cuatro personas murieron este miércoles en un ataque ucraniano con drones contra una planta química en la región rusa de Smolensk, fronteriza con Bielorrusia. "Cuatro operarios de la empresa (Dorogobozh) murieron trágicamente mientras cumplían con su deber. Diez resultaron heridos", informó el gobernador, Vasili Anojin, en las redes sociales. En su canal de Telegram, el gobernador denunció que durante la noche, la región de Smolensk fue víctima de un masivo ataque de drones ucranianos.
Negociadores de Ucrania y EEUU se reunirán el jueves para hablar de la reconstrucción
El jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, y el ministro de Economía del país, Oleksí Sobolev, se reunirán este jueves en Ginebra con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner para hablar sobre el acuerdo económico para la reconstrucción del país que Ucrania espera firmar con EEUU. "La primera cuestión será el 'Paquete de Prosperidad', el paquete de reconstrucción de Ucrania se abordará con detalle", dijo Zelenski este miércoles en un mensaje de voz enviado al grupo de Whatsapp de los periodistas que cubren la actualidad ucraniana.
Ucrania anuncia el derribo de cerca de cien drones kamikaze lanzados en las últimas horas por Rusia
Las autoridades de Ucrania han anunciado este miércoles el derribo de cerca de un centenar de drones lanzados por el Ejército de Rusia, en una oleada de ataques nocturnos que llega después de que en la víspera se cumplieran cuatro años del inicio de la invasión, desatada el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladímir Putin. La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado 115 aparatos aéreos no tripulados contra el país, antes de agregar que 95 han sido interceptados por los sistemas de defensa aérea. Sin embargo, ha confirmado el impacto de 18 drones en once ubicaciones, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.
Rusia asegura haber derribado 69 drones ucranianos sobre nueve regiones rusas y el mar Negro
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 69 drones ucranianos sobre nueve regiones de Rusia y el mar Negro, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 69 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en Telegram. Según Defensa, las regiones más afectadas fueron Briansk (24), la anexionada península ucraniana de Crimea (18) y la región de Smolensk (14).
Reino Unido afirma que la pérdida de "profesionales" fuerza a Rusia a depender de soldados "poco preparados"
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado que "la mayoría" de los "profesionales" del Ejército de Tierra de Rusia que iniciaron la invasión de Ucrania hace cuatro años no están ya en sus puestos, lo que "fuerza" a Moscú a "depender de una gran masa de personal poco preparado" para continuar la guerra, desatada en 24 de febrero de 2022. Así, han señalado que "como parte de esta transición a la masa, Rusia está reestructurando sus fuerzas de vuelta a un concepto de fuerza de división", si bien "debido a la necesidad de aplicar presión constante sobre el frente, las tasas de bajas siguen siendo altas, lo que limita la capacidad de Rusia para formar unidades nuevas o reconstituir las existentes".
Países nórdicos y bálticos aportarán 12.500 millones de euros en ayuda a Kiev en 2026
Los países nórdicos y bálticos se comprometieron en Kiev este martes, día en que se cumplen cuatro años del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, a entregar unos 12.500 millones de euros (más de 14.000 millones de dólares) en 2026 en ayuda militar al país invadido.
En un comunicado conjunto, los primeros ministros de Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, Estonia y Letonia, además de los presidentes de Lituania y Finlandia, manifestaron su condena a la guerra de agresión rusa contra Ucrania y reiteraron su compromiso con el apoyo a Kiev ante Moscú.
Guterres denuncia violaciones de DDHH "generalizadas" tras cuatro años de guerra en Ucrania
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que "las violaciones de los Derechos Humanos" han sido "generalizadas" durante los cuatro años de guerra en Ucrania y ha asegurado que el conflicto "sigue siendo una mancha en nuestra conciencia colectiva".
"El coste humano es catastrófico. A pesar de esfuerzos diplomáticos sin precedentes, el año pasado fue el más letal para la población civil ucraniana desde 2022. Más de 15.000 civiles han sido asesinados en Ucrania desde el inicio de la invasión y más de 41.000 heridos", ha indicado durante su discurso, leído por la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary Di Carlo.
Borrell: la guerra en Ucrania no terminará con un acuerdo de paz
El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió este martes de que la guerra en Ucrania no terminará con un acuerdo de paz porque las condiciones que tendría que aceptar Kiev serían “totalmente inaceptables”. (Seguir leyendo)
Una bandera ucraniana de 100 metros recorre Alicante, la capital 'española' de la diáspora
Una gran bandera de Ucrania de cien metros de largo ha recorrido este martes las principales calles de la ciudad de Alicante, la provincia española con más refugiados de la diáspora por la guerra con Rusia en el día en que se cumplen cuatro años del conflicto.
Una pancarta titulada 'La victoria de Ucrania, la victoria del mundo' ha precedido la multitudinaria marcha con la bandera portada por varios centenares de personas desde la plaza de los Luceros en dirección al ayuntamiento para la lectura de un manifiesto donde se pide no olvidar una guerra en el otro extremo del continente europeo.
