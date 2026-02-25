El PP asegura que Yolanda Díaz no renuncia "voluntariamente", sino porque "no la quieren ni los suyos"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

El Partido Popular (PP) no tardó en reaccionar este miércoles al anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de que no será candidata a las elecciones generales, como en 2023 al frente de Sumar. Para los de Alberto Núñez Feijóo no se trata de una renuncia "voluntaria", sino forzada "porque sabe que no la quieren ni los suyos", como explicaron en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Los populares hablan incluso con sarcasmo de la "abdicación forzosa" de la titular de la cartera de Trabajo, que según el primer partido de la oposición no obedece nada más que al hecho de "haber asumido que la iban a laminar". El PP considera que "no elige el qué hacer, irse. Elige el cuándo comunicarlo, hoy".

Además, y en el mismo tono sarcástico, los populares aseguran: "Queremos tranquilizar a los españoles. No se quedan sin Yolanda Díaz. No tenemos ninguna duda de que, del mismo modo que siguió en Sumar cuando dijo que dejaría la dirección de Sumar, querrá mantener un acta en el Congreso ahora que dice que no será candidata a la Presidencia del Gobierno".

Rematando el severo juicio sobre la número tres del Ejecutivo, los populares aseguran que su "precariedad" no es "fruto de la existencia de una fecha de caducidad", sino a que "no tiene influencia en el Gobierno de Pedro Sánchez y no tiene afectos en la izquierda a la que antes representaba". Y por eso, concluyen, "lo que hace es adelantarse a una realidad: que la vicepresidencia del Gobierno se la van a quitar los españoles a ella y a su compañero Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales".

Desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova hace ahora cuatro años, la cohabitación y competencia electoral entre dos dirigentes gallegos como el líder del PP y la vicepresidenta segunda ha sido objeto de muchos comentarios. Ideológicamente antagónicos y políticamente muy enfrentados, ambos sin embargo han dado visibles muestras de cordialidad en encuentros en actos públicos, algo impensable entre otros dirigentes de sus respectivos espacios. Díaz, de hecho, ha presumido muchas veces de conocer muy bien, precisamente por su condición de paisana, al presidente del PP.

Suscríbete para seguir leyendo