Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El OIEA anuncia un "alto el fuego local" para reparaciones en una línea de suministro a la central de Zaporiyia

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este viernes un nuevo "alto el fuego local" para permitir trabajos de reparación de una de las líneas de suministro de la central nuclear de Zaporiyia, situada en Ucrania y bajo control de Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

"Esta en vigor otro alto el fuego local mediado por el OIEA para permitir el restablecimiento del suministro eléctrico de reserva de 330 kilovatios a la central nuclear de Zaporiyia", ha dicho el organismo.