Estados Unidos e Israel lanzan un ataque coordinado a gran escala contra Irán

La guerra a gran escala vuelve a Oriente Próximo. Tras semanas de amenazas, finalmente las bombas han caído sobre Irán. Este sábado Estados Unidos e Israel han lanzado un gran ataque conjunto contra Irán. El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha dicho esta mañana en un mensaje de vídeo que la operación se lanzó "para eliminar la amenaza existencial" que plantea la República Islámica y "crear las condiciones" para que los iraníes cambien su destino. El mandatario hebreo ha bautizado la operación como 'El rugido del León'. A su vez, el presidente estadounidense Donald Trump se ha hecho eco de los mismos motivos. Durante las primeras horas de la operación, se han oído explosiones en Irán, en Israel y en otros países del Golfo Pérsico. Los medios iraníes han informado que el ataque contra una escuela primaria femenina en Minab, en el sur de Irán, ha matado a más de 85 personas, la mayoría de ellas niñas.

Tras la agresión israelí-estadounidense, las autoridades israelíes han declarado el estado de emergencia y han cerrado el espacio aéreo del país, igual que Irán. Prácticamente todas las compañías han cancelado vuelos a Teherán, Tel Aviv y a otras capitales de la región. Mientras, la frontra terrestre de Israel sigue abierta. Horas después, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha lanzado un comunicado alertando del inicio de "la primera ola de ataques generalizados con misiles y drones" contra Israel. En suelo israelí, las sirenas han sonado alertando a la población de que se esconda en los refugios antiaéreos. No mucho más tarde, una segunda ola de misiles y drones ha sido lanzada contra Israel. Un alto funcionario iraní ha dicho a Al Jazeera que no habrá "líneas rojas" en la respuesta del régimen a una ola de ataques israelíes y estadounidenses contra Irán el sábado. Un hombre ha resultado levemente herido en el norte de Israel.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa que muestra los objetivos en Irán atacados por EEUU e Israel.

Frente a estas amenazas, Israel se prepara para lo peor. El Ejército israelí ha movilizado a reservistas en todas sus unidades y desplegado fuerzas a lo largo de las fronteras libanesa y siria. Además, han solicitado el alistamiento masivo de fuerzas de infantería para los límites fronterizos del norte e intentar impedir que Hizbulá tome represalias, y han desplegado reservistas en la Cisjordania ocupada. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha advertido este sábado contra arrastrar al Líbano a una guerra, en una advertencia apenas velada a Hizbulá apoyado por Irán. Su secretario general, Naim Qassem, había advertido previamente que el grupo no permanecería neutral si Irán era atacado por Estados Unidos o Israel, aunque sus capacidades fueran gravemente diezmadas por la ofensiva militar israelí del otoño del 2024.

Matar a los líderes

Uno de los principales objetivos de la operación militar conjunta israelí-estadounidense en Irán es atacar a tantos líderes de la República Islámica como sea posible, según han declarado al New York Times tres funcionarios israelíes familiarizados con el asunto. "Durante 47 años, el régimen del Ayatolá ha gritado 'Muerte a Israel', 'Muerte a Estados Unidos'; no debemos permitir que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitan poner en peligro a toda la humanidad", ha declarado Netanyahu en una declaración grabada. Otro funcionario de defensa israelí ha dicho a Haaretz que la fecha de lanzamiento del ataque a Irán se decidió hace semanas tras meses de planificación. "Es una operación que se ha estado planeando durante muchas semanas; se basa en la cooperación y los mecanismos que se han desarrollado y utilizado en los últimos dos años y medio", ha declarado un oficial de las fuerzas armadas en una comparecencia con la prensa, asegurando que durará el "tiempo necesario".

Medios israelíes, como Haaretz, informan, a partir de fuentes de seguridad anónimas, que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y el presidente Masoud Pezeshkian eran los objetivos de esta agresión. El militar no se ha pronunciado al respecto, y ha respondido que sus objetivos son de "alto nivel, gente implicada en el plan para destruir a Israel". Según reportes iraníes, la oficina del presidente Pezeshkian ha sido alcanzada por los bombardeos, pero él no ha resultado herido en el ataque. En cambio, el Canal 12 de Israel, citando fuentes israelíes anónimas, ha dicho que Tel Aviv evalúa que los ataques contra Irán hasta el momento han logrado un "éxito muy alto" en el objetivo de eliminar al liderazgo iraní. Imágenes satelitales publicadas por el New York Times muestran la destrucción del complejo del Jameneí en Teherán.

Se cree que el ministro de Defensa de Irán, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, han muerto en ataques israelíes este sábado, según han dicho dos fuentes familiarizadas con las operaciones militares de Israel y una fuente regional a Reuters. A su vez, el país persa se ha sumido en un apagón informativo debido al corte en las comunicaciones y las páginas web y los medios de comunicación, incluida las principales agencias de noticias iraníes, han denunciado haber sido blanco de ataques cibernéticos.

Expansión regional

Este mismo jueves Teherán y Washington terminaron la tercera ronda de negociaciones en un tono positivo. En paralelo, Estados Unidos e Israel habían advertido de que volverían a atacar a Irán si este seguía adelante con sus programas nucleares y de misiles balísticos. Durante mucho tiempo, Irán ha negado tiempo su deseo de crear una bomba nuclear. El jueves Pezeshkian negó la acusación de Trump de que está buscando la bomba y dijo que Irán no tendría armas nucleares. "No hago esta declaración a la ligera: el régimen iraní busca matar", ha declarado Trump en un video compartido en Truth Social. "Puede que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y que tengamos bajas, algo que suele ocurrir en la guerra, pero lo hacemos, no por ahora, o hacemos por el futuro, y es una noble misión", ha añadido. El presidente estadounidense ha instado a a los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas de Irán, a deponer las armas, prometiéndoles inmunidad. Si no, la otra opción es "la muerte segura".

"La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado", ha defendido el hijo del difunto Sha, Reza Pahlavi, que gobernaba Irán antes de la instauración de la República Islámica en 1979. "Se trata de una intervención humanitaria, cuyo objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de asesinato, no el país y la gran nación de Irán; sin embargo, a pesar de la llegada de esta ayuda, la victoria final la alcanzaremos nosotros", ha añadido, alegando que "se acerca el momento de volver a las calles". Mientras, la violencia se ha expandido rápidamente al resto de la región. Las fuerzas iraníes han respondido lanzando ataques de represalia contra diferentes países del Golfo Pérsico con presencia estadounidense como Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Bahréin. Una persona ha muerto en Abu Dabi, donde las autoridades han defendido su derecho a responder al ataque. A su vez, los hutíes en Yemen, respaldados por Irán, han decidido reanudar los ataques con misiles y drones contra rutas marítimas y contra Israel en apoyo al país persa, según han anunciado dos altos funcionarios hutíes.

Suscríbete para seguir leyendo