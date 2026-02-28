Irán inicia una "respuesta ilimitada sin líneas rojas" y lanza ataques contra Israel y posiciones militares de EEUU en el Golfo

Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán, en una imagen de archivo. / IRGC / DPA

Irán ha atacado objetivos en Israel y posiciones militares de Estados Unidos en el golfo Pérsico, según ha informado Al Jazeera y han confirmado algunos de estos países, en respuesta al ataque conjunto a gran escala que han lanzado ambos países contra Teherán y otras ciudades iraníes. Entre los objetivos atacados por las fueras iraníes en el Golfo estarían Qatar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Abu Dabi. Según la Guardia Revolucionaria, estos ataques habrían causado 200 víctimas, entre muertos y heridos, entre las fuerzas estadounidenses.

"Al menos 200 soldados han muerto o han resultado heridos en ataques con misiles contra bases estadounidenses hasta el momento", ha informado la radio pública iraní IRIB citando a la Guardia Revolucionaria pero sin dar más detalles. La agencia semioficial de noticias Fars ha informado de ataques contra la Quinta Flota de EEUU en Bahréin, la base aérea de Al Udeid en Qatar, la base aérea de Al Salem en Kuwait y la base aérea de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos.

Un alto funcionario iraní ha declarado a Al Jazeera que "todos los activos e intereses de EEUU e Israel se han convertido en un objetivo legítimo" para el régimen. "No hay líneas rojas después de esta agresión y todo es posible, incluidos escenarios que previamente no habíamos considerado", ha añadido.

Según este funcionario, EEUU e Israel han iniciado una guerra "que tendrá amplias y duraderas repercusiones". "No estamos sorprendidos por la agresión conjunta de EEUU e Israel y tenemos una compleja respuesta ilimitada", ha subrayado antes de señalar que cualquier llamamiento a Irán para rendirse son "inaceptables y meras ilusiones".

Mapa que muestra la presencia militar de EEUU en la región. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El Gobierno de Baréin ha confirmado en un comunicado que instalaciones de la Quinta Flota de EEUU que alberga el país han sido alcanzadas en un "ataque con misiles". Esta monarquía del golfo es uno de los países que entabló relaciones con Israel como parte del Acuerdo de Abraham, impulsados por el presidente Donald Trump durante su primer mandato.

Asimismo, la Guardia Revolucionaria ha anunciado el lanzamiento de una "primera oleada" de drones y misiles contra Israel. "En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, la primera ola de ataques con misiles y drones (...) contra los territorios ocupados (como denomina Irán a Israel, al que no reconoce como Estado) ha comenzado", ha asegurado la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

Según el Ejército israelí, se habrían identificado ya misiles lanzados desde Irán dirigidos hacia Israel, lo que ha provocado que sonaran sirenas en varias zonas del país.

"Se solicita a la ciudadanía que siga las instrucciones del Comando del Frente Interno", ha señalado el Ejército en un comunicado. "En este momento, la Fuerza Aérea israelí está operando para interceptar y atacar amenazas cuando sea necesario para eliminar la amenaza".

El presidente iraní, "sano y salvo"

El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, se encuentra "sano y salvo", informó el sábado la agencia oficial de noticias IRNA, tras los ataques aéreos israelíes-estadounidenses contra Teherán y varias otras ciudades iraníes. "Pezeshkian se encuentra en perfecto estado de salud", informaron varias agencias iraníes como Mehr y Tasnim.

El líder supremo, Alí Jameneí, también habría esquivado la muerte. "Hasta donde yo sé" sigue vivo, ha declarado en una entrevista con NBC News el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi.

Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado ataques contra la República Islámica que produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda se produjo el jueves y había otra prevista para la semana próxima a nivel técnico.

