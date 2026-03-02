Con más corazón que juego

He de admitir que en esto del fútbol (y en la vida a veces también), soy un kamikaze. Creo que hay momentos para construir desde atrás y de manera pausada y otros para hacerlo queriendo entrar como elefante en cacharrería, o como algunos dicen, yo incluido, ir con más corazón que cabeza a por un empate o una victoria.

Al Elche este domingo le pasó. Insuficiente, pero obtuvo un resultado relativamente positivo gracias a un corazón y garra inversamente proporcionales al juego. En el gol de Marc Aguado reina la suerte, porque la suerte existe, pero hay que buscarla. El equipo franjiverde ha insistido, pero anímicamente está en la lona. Los golpes duelen más que nunca y los jugadores parecen muchas veces incapaces de sobreponerse.

Los mejores momentos de cada partido y los picos más altos de juego y presión sobre el área rival llegaron contra el Espanyol después de marcar, pero una vez se recibe el gol contrario, aparecen los problemas. Eder Sarabia habla de jugar al margen de los resultados como proclama principal, pero al Elche le está lastrando mentalmente el hecho de verse cada semana más lejos del nivel de juego que le ha llevado hasta aquí. Hay un problema importante de puntos, pero que es consecuencia de un estado anímico que lleva a un bloqueo mental traducido en menos valentía y menos claridad también por un mayor miedo al error.

Luego la otra mitad del vaso sigue estando llena. Contra el Athletic el Elche estuvo muy cerca de sacar un punto de uno de los estadios más difíciles de la categoría y contra el Espanyol haciendo un mal partido ha podido incluso ganar, pero se queda en un punto que al menos amplía ligeramente la distancia con el descenso. Aun así, lastra que ni haciendo un gran partido (Osasuna) ni sacando un punto siendo por momentos un equipo plano e incluso pudiendo sacar los tres (ayer) parece que al cuadro ilicitano le baste para resurgir.

Ahora mismo en el Elche sólo quedan las brasas del equipo que se vio en la primera vuelta, lo cual no quiere decir que se pueda salir de la UVI y pasar a planta, pero sin resultados la cuesta cada semana que pasa se empina más y la urgencia se torna cada vez más urgente. Suena como lo obvio que puede ser, pero pondría la mano en el fuego por que una victoria lo cambiaría todo a nivel de mentalidad y juego, pero viajando en las dos próximas jornadas a La Cerámica y el Bernabéu, se puede entender hasta a los pesimistas.