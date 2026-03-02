Oficio para respirar

Hay victorias que valen tres puntos y hay triunfos que valen oxígeno. La del Valencia CF ante Osasuna en Mestalla pertenece a la segunda categoría. No fue una tarde de fútbol brillante ni de fuegos artificiales previos a Fallas, pero sí una de esas actuaciones que sostienen temporadas y cambian inercias. Ganar en casa, ante un rival incómodo que venía en buena racha, y poner tierra de por medio con los puestos de descenso es mucho más que una estadística: es un mensaje.

El Valencia entendió el contexto. Después de semanas mirando de reojo la zona roja, el equipo sabía que no podía fallar. Y no falló. No jugó un partido memorable, pero sí uno serio, ordenado y competitivo. De esos que se construyen desde el compromiso colectivo y la responsabilidad individual. De esos que no siempre levantan aplausos entusiastas, pero sí generan respeto.

En el centro del campo emergió la figura de Guido Rodríguez. Su partido fue el retrato perfecto de lo que necesitaba el equipo: equilibrio, lectura táctica y contundencia en los duelos. No solo barrió balones y corrigió desajustes; también dio pausa cuando el encuentro pedía cabeza fría. Fue el ancla que permitió que el Valencia no se partiera en dos y que Osasuna no encontrara caminos interiores. En una temporada en la que cada detalle cuenta, actuaciones así marcan diferencias. Fírmenle lo que pida, ¡Por Dios!

Si Guido sostuvo al equipo en la sala de máquinas, bajo palos apareció un muro. Stole Dimitrievski firmó una de esas actuaciones que cimentan victorias. Seguro por arriba, ágil en las intervenciones y con ese punto de personalidad que contagia tranquilidad a la defensa. Cuando el partido entró en esos minutos de incertidumbre en los que cualquier error te condena, él respondió. Y yo pregunto… Julen Agirre… ¿qué? ¿Quién es ese?

El gol llegó desde el punto de penalti y también tuvo su carga emocional. Largie Ramazani asumió la responsabilidad, lo transformó… y tuvo que repetirlo. Gayà no sé lo que hizo ni me importa ya, pero Ramazani asumió galones. No era un escenario sencillo: Mestalla en tensión, la presión acumulada y el recuerdo reciente del primer lanzamiento. Pero lo ejecutó con una calma admirable, casi quirúrgica. Ese temple habla de carácter y de confianza, dos cualidades imprescindibles en este tramo del curso.

No fue un partido brillante, insistimos. Hubo imprecisiones, fases de sufrimiento y momentos en los que el juego no fluyó. Pero hubo algo más importante: oficio. El Valencia supo leer cuándo acelerar y cuándo protegerse, cuándo apretar arriba y cuándo replegar. Supo sufrir sin descomponerse. Y, sobre todo, supo competir.

VALENCIA SPD VALENCIA - OSASUNA / Eduardo Ripoll / LEV

En esta fase de la temporada no se trata de enamorar, sino de sobrevivir y crecer. De sumar, de hacerse fuerte en casa, de construir una base sólida desde la que mirar el futuro con menos angustia. Esta victoria no resuelve todos los problemas, pero sí marca una línea clara: el Valencia quiere alejarse del abismo y está dispuesto a hacerlo desde la seriedad y el trabajo.

A veces, el fútbol no premia al más vistoso, sino al más comprometido. Y ante Osasuna, el Valencia CF fue exactamente eso: un equipo comprometido consigo mismo y con su gente. Y en la lucha por la tranquilidad, ese es el primer paso imprescindible para creer.

Suscríbete para seguir leyendo