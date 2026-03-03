Algo está cambiando

Este domingo se cerraba una nueva edición de la Copa del Rey de Voleibol. Lo hacía en el pabellón de Fuente de San Luis de Valencia, siendo, tanto en esta instalación como en la propia capital del Turia, la primera vez que recibían esta competición.

Han sido cuatro días de pura adrenalina, donde se puede decir que ha sido todo un éxito deportivo y social. Mucho mérito, ya que a pocos kilómetros de la Fonteta, se celebraba el campeonato de España de atletismo en pista cubierta y a su vez, estas citas coincidían con la primera mascletá, en un Cap i Casal, donde esto es ya síndrome de una ciudad dedicada casi en exclusiva a sus fiestas.

Pero como en las grandes ocasiones, este torneo ha tenido una final apasionante y cargado de épica, en el cual dos equipos modestos se plantaban en el encuentro dominical que acabaría por definir el título. El Conectabalear Manacor y el Club Voleibol Melilla, escribían una bonita historia, que para los insulares, a la postre vencedores, como para los del norte del continente africano, quedará marcada para siempre en sus diferentes historias deportivas.

Siempre he dicho que hay muchos deportes en nuestro país que están muy mal “vendidos”. El voleibol, desde antaño el de pista y por extensión, ya en las últimas décadas, el que se practica en la playa, era claramente uno ejemplo de ello. Una disciplina que hemos practicado casi todos en época escolar y que tiene una masa muy importante detrás, ha carecido claramente de esa parte necesaria para el posicionamiento en la zona noble del deporte patrio. En lo deportivo, desde la época de los Rafa Pascual, Falasca o el alicantino Moltó, entre otros, no ha lucido a nivel internacional. Únicamente la arena, ha traído éxitos con nombres propios como nuestras Liliana Fernández Steiner, Elsa Baquerizo o Pablo Herrera, este último, embajador del evento y persona que posó el trofeo para su recogida en la previa al desarrollo de la ceremonia de premiación.

No hace mucho tuve la oportunidad, en Madrid, de visitar unas remozadas instalaciones de la federación española de esta disciplina. Nada más entrar, e incluso antes de poder hablar con su presidente, Felipe Pascual, pude percibir ese “olor a nuevo”, teniendo la sensación de que algo estaba cambiando. Situación que he podido confirmar este fin de semana con un evento hecho espectáculo, el que abre el camino a nuevos seguidores y consolida a los ya existentes.

Todo ello se ha visto plasmado en el coliseo situado en Hermanos Maristas. Un Dj amenizando la jornada, haciendo participe al público de los partidos, sea seguidor de un equipo o de otro, se convertía en un perfecto nexo entre los jugadores y la grada, creando una atmósfera perfecta para la perfecta comunión entre ambas partes. El constante reparto de regalos al público no daba tregua ni en los descansos de lo que sucedía en la pista.

Presentación del UPV Léleman Conqueridor de Superliga de voleibol 2024-2025 / JM López

Un atractivo que corroboraba lo que fue un aforo de récord, con unas largas colas de acceso al recinto previamente a la apertura de sus puertas, que así lo vaticinaban. Dato que confirmarían los 6215 espectadores asistentes, siendo así la final de este certamen más vista en directo en su ya longeva historia, superando a los 5000 de hace la friolera de 37 años, en la edición disputada en el Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria en 1989.

La presentación, por parte del afamado Carlos Jean, de un tema musical que debe ser estandarte también del voleibol en los próximos años o la celebración de un torneo de promoción organizado por Beachbol en la playa de la Malvarrosa, han sido dos guindas más, en forma de actividades, a un fin de semana para recordar.

Queda mucho por hacer y posiblemente por mejorar, pero nada quita la sensación y así esperamos, de que Valencia haya sido la semilla de una cosecha que traiga brotes verdes al voleibol.