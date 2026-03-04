Nueva victoria: viejos problemas

Nada alivia más que una victoria. Nada ayuda más a recuperar sensaciones que ese ir sumando puntos decisivos en los momentos claves. No hay duda de ello: por eso, a pesar de que la fluidez ofensiva deja mucho que desear, el equipo se despierta estos días pensando que ya son algo mejores que hace dos semanas y eso es positivo para que, de una vez, nos podamos despegar de esa zona tan correosa y peligrosa del descenso. No todo es negativo, ni mucho menos: se ganó contra Osasuna con dignidad y aplomo, sin lucidez, eso sí. Pero se ganó y, francamente, eso es lo único que importa a estas alturas, más aún si somos conscientes de que el Valencia CF lleva años sin jugar bien al fútbol.

Por poner algún que otro lunar al asunto a mí me llama la atención el bajo nivel (desde su renovación también ¡casualidad!) de Rioja: siempre lo he dicho y me mantengo en afirmar que es un jugador muy corriente, muy poco decisivo, con calidad justa, aunque voluntarioso y quizá por esto último, por algo tan común, lo han elevado hasta las alturas, como si tuviésemos ahí no sé qué. Me fijo que, cuando el Valencia CF juega muy mal, entonces ese empuje de Rioja destaca, se hace más visible y nos parece que ha hecho más de lo que ha hecho. Cuando el equipo está más ordenadito y evidencia la dependencia de esos jugadores que sí pueden marcar más las diferencias (Ramazani y Sadiq, por ejemplo), entonces te das cuenta de que, como futbolista, es lo que es y aporta lo que aporta. Dicho esto, dejo otro apunte: ¿de verdad no hay nadie mejor para sacar el balón parado? ¿de verdad Rioja es lo más destacable para sacar un córner? Lo digo porque o no llegan a la altura del tobillo al primer palo cuando los saca por la derecha o se van a la otra esquina describiendo una parábola imposible cuando los saca del lado contrario: en cualquiera de los dos casos el remate es imposible e improductivo. Echo en falta en el Valencia CF a alguien que tenga muy buen pie para poner balones en las acciones a balón parado.

Sadiq y Ramazani celebran un gol juntos / SD

Otro caso llamativo es Danjuma, que ha vuelto a hacer de las suyas, respondiendo al patrón de actuación que siempre ha mostrado desde que fichó por el Villarreal: los cinco o seis primeros partidos te hace creer que tienes ahí a Vicente Rodríguez y rompe, se ofrece, desborda, marca…luego de diluye, desaparece y se acabó lo que se daba. Es así y la indolencia es muy mala consejera. Sus desconexiones son alarmantes y aunque no se le puede negar tampoco mala conducta, lo cierto es que parece que la historia no va mucho con él, así que va a su ritmo, a su partido y a ver si sale alguna cosilla por ahí que le permita levantar la mano y decir que aún está ahí, y poco más. Su aportación es también muy pobre.

Si apunto a los dos extremos es porque el Valencia CF ataca con tres de base y un enganche. Esos tres de base diseñan, en ataque, un 4-3-3 de manual, pero no tan lineal, sino que los tres del medio forman una base triangular muy clara por detrás, lo que a veces limita la llegada de la segunda línea con opciones de remate, y esto lo fían a la movilidad de los tres de arriba, que tienden más a entrar por dentro para dejar la entrada al fondo de los laterales, y generar superioridad por banda. Si el quipo llega y acaba jugada, todo perfecto, pero si te la roban se ha generado un serio problema de equilibrios, ya que los laterales han dejado un gran vacío a su espalda y ahí ya todo se acaba reduciendo a un duelo defensa vs atacante, que muchas veces hemos perdido. El Valencia CF lo intenta, pero los extremos no están en el nivel, no aportan suficiente y todo queda supeditado a la genialidad lunática de Sadiq, que es capaz de sacarse jugadas de la manga y de fallar goles que parecían claros al mismo tiempo.

Entonces, si las entradas por banda son claves y los jugadores que están llamados a crear la aportación ofensiva, son Rioja (escasa aportación en ataque) y Danjuma (intermitente), ahí, sin duda, tendremos un problema de fluidez ofensiva. Si la alternativa es Ramazani, perdemos su ímpetu en tareas defensivas y si tenemos que seguir esperando a Diego López, ausente durante todo el campeonato tras su renovación, pues ahí tenemos un problema todavía más gordo. Si unimos a que Thierry no logra ser productivo en ataque y que Gayá lo intenta incansablemente pero este año están costando las cosas…diseña la clara necesidad de cambiar algo, de buscar otras alternativas, de intentar algo diferente cuando, por otro lado, se haya conseguido la estabilidad defensiva que parece que ha sido, hasta el momento, la prioridad del míster.

Todo esto lo podemos debatir ahora, con una nueva victoria en el bolsillo y pensando en positivo: mientras la angustia del descenso nos acecha lo único que importa es sumar como sea, de tres en tres, y lo demás ya vendrá. Pero tampoco juguemos a firmar cheques en blanco: una nueva victoria (muy pocas en lo que llevamos de campeonato) no puede ocultar viejos problemas que se resuelven.

