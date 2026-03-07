EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Excarcelada la hispanovenezolana Ángela Expósito tras siete años en prisión en Venezuela

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito ha sido excarcelada tras permanecer siete años en una prisión de Venezuela gracias a la Ley de Amnistía recientemente declarada por el país latinoamericano, aunque con medidas cautelares.

Tanto Vente Venezuela, el movimiento de la líder opositora María Corina Machado, como la ONG Realidad Helicoidal han confirmado la excarcelación de Expósito, entre rejas desde septiembre de 2018 tras ser acusada de participar en lo que el entonces gobierno de Nicolás Maduro denunció como un intento de magnidicio con drones contra el presidente venezolano ese año, y que dejó siete heridos.

En agosto de 2022 fue condenada a 24 años de prisión por terrorismo y asociación para delinquir. Dos años después, el Tribunal de Casación ratificó la condena.