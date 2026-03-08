Cada vez sé menos de Fórmula 1

Toda novedad puede aportar deseo, incertidumbre y ciertas dosis de peligro. Las variaciones técnicas del mundial de Fórmula 1 de 2026 son el cambio más radical que ha vivido el mundo del automovilismo deportivo desde que en 1894, en la carrera París‑Rouen, Alfred Vacheron sustituyó la palanca de dirección por un volante en su Panhard & Levassor.

Las largas jornadas de test de pretemporada en Baréin en febrero, donde probablemente no se correrá en abril por la guerra de Trump, dieron algunas pistas que marcarán el devenir del campeonato. Mercedes y su ventaja con la compresión del motor térmico hacían de Russell el candidato número uno al título. Ferrari gracias a su turbo de reducidas dimensiones se postulaba como el coche para hacer salidas meteóricas. Las esperanzas de la afición española naufragaban con el excesivo peso del Williams de Carlos Sainz y por la pesadilla en la que se ha convertido el sueño del Aston Martin de Adrian Newey debido al increíble fiasco de los motores de Honda.

Con un guion ya escrito, faltaba ver a todos los coches compitiendo y no solo para saber qué equipo había dado en el clavo, sino también para verificar cómo la inconsistente entrega de potencia eléctrica de estos monoplazas iba a moldear el resultado. Y el guion se cumplió: los Mercedes de Russell y Antonelli machacaron, Ferrari fue la pimienta que dio emoción a la primera fase de la carrera y los españoles naufragaron.

Lo bien cierto es que entre los pilotos era difícil encontrar a alguien satisfecho con la nueva Fórmula 1. Muchos de ellos seguro que se sintieron como un caballero Jedi al que a mitad de batalla se le apaga el sable láser por falta de carga. Por citar alguna de las víctimas recordemos a Piastri que, aunque reconoció gran parte de su culpa, estampó su McLaren 40 minutos antes de la salida de camino a la parrilla cuando el motor le sorprendió con 100 kilovatios extra, unos 134 caballos. Lawson se quedó clavado en parrilla por falta de potencia y Colapinto casi se choca con el neozelandés. Incluso el vencedor, Russell, se quedó sin energía en la batería en el proceso de salida y fue sorprendido por el Ferrari de Leclerc. Max Verstappen dijo sentirse jugando al Mario Kart por la inconsistencia en el rendimiento. Y el actual campeón Norris declaró que el caos que aportan las nuevas normativas acabará causando un accidente.

¿Y qué hay de los espectadores? Bueno, que los monoplazas se barajen ayuda a pegarse a la pantalla, especialmente con madrugones como el de Australia. Pero si quieres información sobre los vaivenes de la energía, hay una clara falta de datos que nos desconcierta. Los señores de Liberty Media deben aportar más gráficos en la realización de televisión que nos digan, como en la Fórmula E, cuándo cada coche dispone de esa ahora tan decisiva reserva de kilovatios. Y en la aplicación oficial que nos da los tiempos en directo –incluso en la versión de pago– tampoco hay ni rastro del estado de las baterías de los coches. Sin esa información es imposible saber si un fallo se debe a las manos de los pilotos o al rendimiento del coche. Con todos estos mimbres cada vez sabemos menos de Fórmula 1.

