Este muerto está muy vivo

No es suficiente y así al Elche no le va a dar. Pero jugando como los últimos 30 minutos de ayer en La Cerámica el equipo franjiverde siempre va a estar más cerca de ganar. Los problemas de siempre y los fantasmas de últimamente volvieron a aparecer en el verde para unos jugadores que, esta vez sí, pudieron descargar un poco la pesada losa que se les echa encima cada vez que marca el rival.

La situación actual, como se viene acrecentando con el paso de las semanas pero subrayada ayer, es que el problema del Elche nunca fue el estilo. Se volvió a poner dar vuelta al juego para sacar la pelota desde Dituro y los balones largos a Álvaro y Rafa Mir con los triángulos de los centrales mediante los que encontrar, sobre todo, a Marc Aguado para lanzar los ataques.

En ese contexto, siendo honestos, ¿aspiramos a que un partido contra un Villarreal sea diferente? Ante una plantilla Champions has de minimizar las llegadas rivales y optimizar las tuyas. Ayer te crean cuatro y meten dos; tú creas otras cuatro y metes una. El problema emana en la sensación generalizada de que este equipo, como dijo en su día Sarabia para definir una jugada concreta, es un “membrillo” a la hora de defender y deja muchos espacios que, ante un potencial ofensivo así , lo normal es que te acaben matando. Aún así, si tienes un portero que como no solamente hoy te saca de más de un lío, esa desventaja se puede sobrellevar, aunque goles como el de Buchanan sean imparables.

EDER SARABIA Y MARCELINO GARCÍA TORAL / E.S Y M.G.T. /X

¿En lo que respecta a la actitud del Elche en campo rival? Difícilmente sostenible que los buenos minutos sean rachas cortas y en los tramos finales, como pasó frente al Espanyol y frente al Villarreal en mayor cantidad. Pero el optimismo y la cabeza han de hacer quedarnos con lo que se vio ayer en la última media hora, porque de ahí es de donde puede renacer el equipo ilicitano, que en La Cerámica demostró corazón, ganas, orgullo y orden para rozar el empate.

Todo esto tuvo unos actores protagonistas que fueron los que salieron desde el banquillo. Durante toda la temporada se ha pedido más a Fede Redondo y estas últimas semanas se ha echado en falta ver más a Gonzalo Villar y ambos fueron notas positivas. La proclama desde el banquillo, también con la entrada de Josan y la de Martim Neto, fue poblar el medio para poder girar las jugadas de un lado al otro y colgar balones al área para que Álvaro y André los remataran (y así lo hizo el portugués).

Ayer el Elche mejoró desde el banquillo girando el partido a un juego más directo y menos elaborado. Sarabia, que se equivocó con las conclusiones ante los medios hablando sobre una superioridad manifiesta del Elche, supo leer lo que necesitaba el equipo y se acercó a sacar un punto que habría sabido a victoria.

El 2026 sigue siendo de suspenso para el equipo ilicitano, y la afición, como es lógico, está quemada porque ve que al jugador le falta valentía por momentos y, sobre todo, resultados. Tanto que con lógica muchos piensen que si el Elche sigue fuera del descenso es más por demérito del Mallorca que por mérito propio. Aun así, creo que partidos como el de ayer pueden ayudar al equipo ilicitano a salir del pozo mental en el que lleva metido y, sobre todo, a respirar lejos de los fantasmas que azotan desde hace ya demasiadas semanas.