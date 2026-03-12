Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Macron recibe a Zelenski el viernes para hablar de la evolución de la guerra en Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe este viernes en París a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para hablar de las últimas evoluciones del escenario bélico, en particular con los compromisos de los aliados de Kiev y de la forma de presionar a Rusia.

El Elíseo destacó en un comunicado que los dos dirigentes hablarán sobre la situación actual, el apoyo de Francia y de los socios europeos para ayudar a Ucrania "a defenderse y sobre los medios para reforzar la presión sobre Rusia, en particular con la lucha contra su flota fantasma".

Una alusión directa a los barcos que utiliza Rusia para exportar su petróleo tratando de sortear las sanciones internacionales.Macron y Zelenski también abordarán, según la presidencia francesa, "las condiciones de una paz justa y duradera", y en ese punto examinarán los compromisos de la Coalición de Voluntarios.