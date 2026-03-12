El PSOE echa el resto y suma a Zapatero al acto de fin de campaña de Pedro Sánchez el viernes en Valladolid

El PSOE echa el resto en las elecciones de Castilla y León. Los equipos de campaña para los comicios autonómicos del domingo 15 de marzo han sumado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al acto del cierre. Zapatero intervendrá en el mitin de este viernes en Valladolid junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, el candidato a presidir la Junta, Carlos Martínez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La intervención de Zapatero en la campaña ha sido clave para movilizar, según fuentes socialistas. Zapatero se ha volcado y ha estado hasta ahora en tres actos en León, Segovia y Candeleda (Ávila), con gran éxito de público. En la capital segoviana este miércoles, más de 650 personas acudieron a escuchar al exjefe del Ejecutivo y exlíder socialista a pesar de que los afiliados de la provincia son menos.

El acto de Valladolid que cerrará Pedro Sánchez se celebrará el viernes a las 18:00 horas en la Cúpula del Milenio, un escenario icónico para los socialistas que ha acogido todos los actos políticos en la capital castellana del líder socialista incluso desde la campaña de las primarias. Este pabellón de la Exposición Universal de Zaragoza de 2008 fue llevado posteriormente a la capital del Pisuerga y se ha convertido en un talismán para Sánchez y su equipo desde que lo llenó en las primarias de 2017 que ganó a Susana Díaz.

Los socialistas, tanto Ferraz como la dirección autonómica, siguen confiando en obtener un buen resultado este domingo. Sus trackings internos les dan empate técnico con el PP, y en algunos con la lista de Carlos Martínez ligeramente por encima de la del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En el PSOECyL y también en la dirección federal el optimismo es evidente y no tiene nada que ver con las sensaciones que tuvieron antes de las elecciones de Aragón o de Extremadura, en las que los socialistas se hundieron hasta su peor resultado histórico.

El PSOE confía en obtener, al menos, los mismos 28 escaños que ya tuvo en 2022 o incluso alguno más. Además, creen que el PP puede bajar de sus 31 procuradores, ya que la subida de Vox podría cambiar el reparto de diputados entre las dos formaciones de la derecha.

