El alivio de sanciones beneficia a Rusia y suscita de nuevo dudas sobre las relaciones Trump-Putin

Vladímir Putin y sus intenciones de continuar la guerra en Ucrania emergen como los grandes beneficiados de la decisión del presidente Donald Trump de aliviar las sanciones petroleras a Rusia, adoptada la semana pasada y reforzada este jueves. En un momento en que la economía rusa comenzaba a sentir el peso de las represalias económicas por la invasión de Ucrania, las arcas públicas del Kremlin recibirán un flujo financiero adicional que el presidente Volodímir Zelenski ha contabilizado en "10.000 millones de dólares". Más allá de sus consecuencias económicas, la medida ha vuelto a poner en evidencia la influencia que ejerce el líder del Kremlin sobre el magnate neoyorquino, habida cuenta que esta se produce tras haber mantenido ambos una conversación telefónica.

"Un desastre absoluto a todos los niveles", ha descrito en la red social X el financiero William Browder, uno de los principales opositores a Putin e impulsor de la denominada 'ley Magnitsky', que introduce castigos extraterritoriales a los funcionarios rusos implicados en una estafa a gran escala que tuvo lugar la década pasada en Rusia y que se cobró la vida de su abogado, Serguéi Magnitski. Browder se hacía eco de una valoración, difundida por el 'Financial Times', que estipula en 150 millones de dólares diarios los ingresos extra que recibirá el Estado ruso, una cifra se convertirá en 5.000 millones a finales de mes.

El activista, además, considera que la medida adoptada por Trump en ningún caso va a tener efecto beneficioso alguno en la oferta de crudo, lo que impulsaría los precios a la baja. "Los chinos, los indios y los turcos estaban comprando el petróleo ruso y desafiando las sanciones; el único efecto de este movimiento es que permite a Putin vender su petróleo a un precio superior", ha concluido.

Sin oferta adicional

De la misma opinión es Janis Juge, economista del Centro Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad, que considera que el alivio de sanciones no ha tenido ningún efecto en los precios este viernes. "Rusia no puede producir más petróleo del que ha extraído en los últimos meses", explica en un post en la red social X. En consecuencia, "no habrá ninguna oferta adicional... el efecto en los mercados será mínimo pero Rusia va a recibir miles de millones, una vez el tope del precio se ha eliminado", ha resumido.

Dentro de las fronteras estadounidenses, la decisión de Trump ha suscitado de nuevo dudas y comentarios maliciosos sobre la verdadera naturaleza de las relaciones entre ambos mandatarios, en particular después de saberse que Rusia estaba proporcionando información de inteligencia a Irán para atacar a tropas estadounidenses y occidentales. Trump, quien habló por teléfono con Putin el pasado lunes acerca de las sanciones, no ha concedido gran importancia a la colaboración militar entre Irán y Rusia en su confrontación armada con EEUU e Israel. "Ellos lo hacen, nosotros también", se ha limitado a reconocer, en referencia a la ayuda que la inteligencia de EEUU presta a Ucrania, y en un tono que exudaba escasa preocupación.

Entre la prensa y la oposición demócrata, las críticas en EEUU fueron generalizadas. "Trump entrega una humillante derrota petrolera a Putin gracias al caos de la guerra en Irán", ha titulado la publicación 'The Daily Beast'. "Mientras Putin ayuda a Irán a atacar a estadounidenses en Oriente Próximo, @POTUS está llenando de nuevo los cofres del Kremlin", se ha indignado Jeanne Shaheen, senadora por el Estado de Nueva Hampshire y miembro de la comisión de Asuntos Exteriores de la cámara, en una publicación en redes sociales.

De hecho, senadores demócratas han planteado celebrar ya una audiencia con el secretario del Tesoro, Scott Bennset, para examinar el alivio temporal de sanciones. Ello "permitirá que miles de millones de dólares fluyan a Rusia y a intermediarios rusos justo en el momento en que se ha conformado que Rusia estaba proporcionando a las fuerzas iraníes las localizaciones de haberes estadounidenses, incluyendo barcos de guerra y aviones", se alarman los senadores en la requisitoria remitida a la cámara.

Suscríbete para seguir leyendo