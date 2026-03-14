EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Petro plantea acción coordinada con Venezuela contra grupos armados en la frontera Colombia y Venezuela harán acciones coordinadas contra grupos armados vinculados al narcotráfico que operan en la frontera común, dijo este viernes el presidente Gustavo Petro. El mandatario hizo el anuncio luego de las reuniones que ministros colombianos de diferentes áreas tuvieron hoy en Caracas con el Ejecutivo venezolano. "Vamos a una actividad coordinada íntegramente para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela", escribió Petro en su cuenta de X.

EEUU autoriza a las empresas estadounidenses realizar negocios con el sector petrolero venezolano El Gobierno de Estados Unidos ha emitido varias licencias en las que levanta las restricciones a las compañías estadounidenses para la explotación y el comercio de petróleo venezolano, además de la inversión y el suministro de material necesario para el sector petrolero de Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha aliviado de esta manera las sanciones que pesan sobre el país latinoamericano en una muestra más del cambio de rumbo de las relaciones bilaterales entre ambos países tras la captura a principios de año del presidente Nicolás Maduro.

Venezuela evaluará con medios de comunicación las violaciones a la libertad de expresión Venezuela evaluará denuncias de violaciones a la libertad de expresión a través de mesas de trabajo que se instalarán el próximo viernes junto a representantes de medios de comunicación, informó hoy el coordinador del Programa para la Convivencia y la Paz, Ernesto Villegas. Villegas encabezó una reunión donde representantes del programa y también de medios de comunicación, tanto públicos como privados, expusieron denuncias relacionadas con el ejercicio del periodismo, como la vulnerabilidad de estos trabajadores durante coberturas periodísticas.

Delcy Rodríguez dice que las sanciones a Venezuela afectan a Colombia y pide cesar las medidas La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este viernes que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra su país también han tenido un impacto en la economía de Colombia, por lo que hizo un nuevo llamado al mandatario Donald Trump para que cesen estas medidas. "Que se entienda que las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina, tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y (...) el llamado es a que cesen las sanciones contra Venezuela", indicó la mandataria en una reunión con una delegación del Gobierno colombiano, en Caracas.

La esposa del asesor del bloque opositor venezolano denuncia dos días de retraso de la amnistía María Constanza Cipriani, esposa del abogado venezolano Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora y de la líder María Corina Machado, denunció este viernes dos días de retraso de la amnistía solicitada por la defensa del jurista, quien se encuentra en arresto domiciliario. En la red social X, aseguró que la decisión sobre la amnistía de su esposo "debió salir a más tardar el miércoles" pasado, 11 de marzo.

El Vaticano confirma su mediación en la liberación de prisioneros en Cuba El Vaticano ha participado recientemente en conversaciones con el Gobierno cubano sobre la liberación de prisioneros, confirmaron este viernes a EFE fuentes de la Santa Sede. La confirmación llega después del anuncio del Gobierno cubano este jueves de la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que calificó de "soberana" y que enmarcó en un acuerdo con El Vaticano. La Habana enmarcó esta decisión en "el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad".

El Gobierno cubano confirma "conversaciones"con representantes de EEUU El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) anunció este viernes que representantes del Gobierno de la isla "han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos".

Trump aconsejó a María Corina Machado que no vuelva a Venezuela por ahora, según el NYT El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó hace una semana a la líder opositora venezolana María Corina Machado que no vuelva a Venezuela por ahora, al asegurar que le preocupa su seguridad, informa este viernes el diario The New York Times. Trump transmitió ese mensaje a Machado durante la reunión de casi dos horas que mantuvo con la premio nobel de la paz hace una semana en la Casa Blanca, afirma el periódico, que cita a una fuente oficial estadounidense y a otra persona familiarizada con el contenido del encuentro.

Cancelada "por motivos de fuerza mayor" la reunión de Petro y Rodríguez en la frontera Los gobiernos de Venezuela y Colombia han anunciado este jueves la suspensión "por motivos de fuerza mayor" del encuentro entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el inquilino de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, previsto para este viernes en el Puente Internacional Atanasio Girardot 'Tienditas', en la frontera entre ambos países. "Por motivos de fuerza mayor, los dos gobiernos han decidido posponer la celebración del encuentro presidencial para una fecha próxima", han anunciado ambas administraciones en un comunicado conjunto al que ha tenido acceso Europa Press.