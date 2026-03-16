El Elche besó la lona

El Elche está en descenso, ¿y qué? Llevo muchas semanas siendo optimistas y sacando en estas líneas lo que pensaba que eran brotes verdes, pero la realidad es que el equipo lleva varias semanas mentalmente en la zona roja, pero ahora deportivamente, con la derrotan en el Bernabéu, será la primera semana que la ciudad ilicitana duerma en puestos de descenso a Segunda División.

Hay veces en las que uno sale de fiesta (no es mi caso) y vuelve a casa pensando que al día siguiente se habrá pasado todo, pero no. Al Elche le pasó el sábado algo similar. El escenario era imponente pero había que salir sin ataduras y creyendo que se podía hacer algo grande, y realmente pasó así, pero el equipo franjiverde cayó en el primer asalto y besó la lona ofreciendo poca o casi ninguna batalla.

Parecía que el campo no se le hacía grande al equipo ilicitano, que quiso salir como siempre, con personalidad y quitándole el balón al rival. Las circulaciones de los primeros minutos eran limpias y rápidas, pero al final, pasaba lo de siempre. El problema no es el qué, es el cómo. Asumes unos riesgos con balón que no sabes compensar con una intensidad en área propia que resultan impropios de este Elche: en el 1-0 un despeje a ninguna parte y en el 2-0 Valverde recibe sólo a pierna mala con tiempo para cambiarse el balón a pierna buena. De los otros dos tantos casi que es mejor no hablar, pero uno es evitable y el otro pasará 1 de cada 100 veces.

¿Qué queda en este contexto? Un equipo al que vuelve a pesarle demasiado la losa mental de ir por detrás en el marcador, pero todo tiene un límite. Ese límite se cruza cuando se va con menos tensión a los duelos, cuando falta raza, valentía y orgullo del que más tarde habló Sarabia en rueda de prensa para ir a intentar levantar un resultado y pocos o casi ningún jugador lo demuestran.

Y ahora, ¿qué? Sinceramente, yo he sido un admirador de Eder desde su etapa en el Andorra, empezándome a llamar la atención en su papel de ayudante de Setién en el Barça. Me considero un afortunado por haberle tenido aquí porque he sido muy feliz con él aquí. La sensación es que, con el equipo en descenso, si no se gana el sábado al Mallorca significará la defunción del Elche de Sarabia.

¿Confianza? Sí. Y si el sábado se acaba una de las historias más bonitas de nuestra historia reciente, seré el primero en ponerme de pie y darle las gracias a uno de los mejores entrenadores de la historia del club. Si sale, lo hará sin renunciar a sus ideas, y de mi parte no tendrá ningún reproche.

Hace algunos años Fran Escribá dijo que “a la afición no hay que pedirle, a la afición hay que darle”. Así pues, ojalá en 6 días Eder Sarabia y los 25 jugadores defiendan con honor el escudo y los colores de un equipo que le dé a los 25.000 aficionados que apoyen al Elche una victoria con la que sacar la cabeza y respirar.