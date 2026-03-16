Zelenski visitará España el miércoles y se reunirá con Sánchez en Moncloa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajará el próximo miércoles, día 18, a España y se reunirá con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, avanzara la pasada semana que Zelenski visitaría España en los próximos días, fuentes del Ejecutivo han confirmado la fecha y ese encuentro con Sánchez tras el que ambos presidirán la firma de una serie de acuerdos y comparecerán ante los medios de comunicación.

Será la cuarta visita del líder ucraniano a España desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, inició la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Además, la visita de Zelenski a España se producirá un día antes de la reunión del Consejo Europeo en Bruselas a la que acudirá el presidente ucraniano tras aceptar la invitación que se le ha hecho. Uno de los asuntos que se tratarán en esa cumbre será la financiación de la UE a Ucrania y cómo aumentar la presión sobre Rusia.

La Unión Europea aprobó el pasado diciembre la emisión de la deuda necesaria para financiar el crédito de 90.000 millones de euros con el que se había comprometido a apoyar a Kiev, pero Hungría ha vetado esta medida hasta que Ucrania restablezca el tránsito de petróleo ruso hacia Hungría.

En la cumbre de Bruselas, Sánchez reiterará su apoyo a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, como viene asegurando en todas sus intervenciones sobre la agresión rusa, y defenderá que pueda hacerse efectiva esa ayuda comprometida por la UE. También mostrará su rechazo a que Estados Unidos haya decidido levantar temporalmente las sanciones al petróleo ruso para mitigar los efectos de la guerra en Irán.

La última visita de Zelenski a España fue el pasado noviembre, cuando realizó una visita al Congreso, se reunió con representantes de la industria de defensa española, fue recibido por el Rey, visitó junto a Sánchez el 'Guernica' de Picasso en el Museo Reina Sofía, y ambos se reunieron después en el Palacio de la Moncloa.

Zelenski visitó por primera vez España en octubre de 2023, cuando participó en Granada en la cumbre de la Comunidad Política Europea, y en mayo de 2024, en su primera visita oficial bilateral, firmó con el presidente del Gobierno un acuerdo de seguridad por el que España se comprometió a aumentar la ayuda militar a Ucrania.