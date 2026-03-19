¿Quién va en la flotilla de ayuda a Cuba tras las amenazas de Trump?

Desde legisladores hasta sindicalistas y políticos de izquierdas pasando por artistas. La composición de la flotilla de ayuda a Cuba, que tiene previsto llegar a la isla caribeña este fin de semana, es variada. A continuación, las principales caras visibles de una iniciativa solidaria surgida en un momento en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, estrangula a la isla para lograr cambios en el régimen mientras los ciudadanos, sometidos a constantes carencias, pagan las consecuencias.

Jeremy Corbyn

Político británico conocido por su trayectoria dentro del ala izquierda del Partido Laborista. Fue líder del partido entre 2015 y 2020 y uno de los dirigentes más influyentes del socialismo democrático en el Reino Unido. Corbyn ha sido una figura muy crítica con intervenciones militares occidentales (como la guerra de Irak) y ha apoyado causas internacionales, entre ellas la defensa de los derechos del pueblo palestino, lo que lo conecta indirectamente con movimientos como las flotillas de ayuda a Gaza.

Pablo Iglesias

El fundador de Podemos en 2014, vicepresidente segundo del Gobierno de España (2020–2021) en coalición con el PSOE, abandonó la política institucional tras las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en el año 2021. Ha reconocido siempre la necesidad de reconocimiento de un Estado palestino aunque, hasta ahora, no había tenido implicación en el activismo internacional.

Clara López

Alcaldesa de Bogotá (2011–2012) tras la destitución de Gustavo Petro, ministra de Trabajo de Colombia (2016–2017) durante el Gobierno de Juan Manuel Santos y senadora en distintos periodos, la política colombiana formará parte de la expedición de ayuda a Cuba en la que será su primera vez sobre el terreno, más allá de la afinidad y defensa ideológicas.

Gerardo Pisarello

Más asociado al plano de la política institucional que al activismo directo, el político hispano argentino Gerardo Pisarello bebió del movimiento de protesta 15M para luego ser el primer teniente de de Barcelona durante el mandato de Ada Colau. Actualmente es diputado por el grupo de Sumar en el Congreso.

David Adler

No es conocido por embarcarse personalmente en flotillas pero el estadounidense David Adler, coordinador de la Progressive International, sostiene también este tipo de iniciativas de solidaridad internacional aunque su fuerte son las campañas en redes sociales. La red que lidera agrupa a partidos, movimientos sociales y activistas de izquierda de todo el mundo. Ha trabajado como analista e investigador en temas de democracia, desigualdad y gobernanza global.

Hasan Piker

Defensor de la causa palestina, el streamer y comentarista político estadounidense de origen turco, tiene una gran influencia en las plataformas digitales. Ostenta la condición de ser uno de los streamers políticos más vistos del mungo y alcanzó gran popularidad en Twitch con sus intervenciones sobre política internacional y cultura digital.

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