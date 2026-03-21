En busca del dinero perdido

La epopeya que el club noruego Bodo Glimt está realizando en la Liga de Campeones, ha dejado boquiabiertos a muchos y su, posible, clasificación para los cuartos de final, con un 3-0 al Sporting de Lisboa, ha dejado de ser una sorpresa.

Con poco presupuesto, jugadores prácticamente desconocidos, y como club de una pequeña ciudad que es la más al norte de Europa que ha jugado la Champions, es una anomalía. Pero, esta rareza es la que quieren que desaparezca y que sea algo más habitual.

Y es que la Unión de Clubes Europeos (UCE), a no confundir con la famosa ECAS, ahora llamada EFC (Clubes de fútbol europeos), que es la única reconocida por UEFA, ha mandado un mensaje al máximo organismo europeo.

Empecemos por indicar que son 140 clubes pequeños y medianos los que componen la dicha UCE, así que no busquemos nombre que suenen, aunque los equipos españoles, tras los ingleses, son los más numerosos. Así, Eibar, Leganés, Burgos, Huesca, Tenerife, Castellón, Osasuna, Granada, Las Palmas, Albacete, Valladolid, Oviedo y Levante, son miembros de esta.

El actual reparto del dinero uefesco va a un 74% a los equipos de la Champions, 17 a los de la Europa League y 9 a los de la Conference. Esto, a los pequeños/medianos, les parece un horror económico y una flagrante desventaja, así que proponen, respectivamente, 50, 30 y 20, para que se llegue a una mayor igualdad.

Ese cambio sería el que, no solo en la economía, sino en lo deportivo, haría que clubes con menos competitividad, pudieran alcanzar otras cotas, como el Bodo Glimt, que es la excepción que confirma la regla, como lo fue el Leicester en Inglaterra, hace ya algunos años.

Ese mejor reparto permitiría, según la Unión, una mayor igualdad en lo que concierne los presupuestos y con la consecuencia, lógica según ellos, de una mejor deportiva que sería agradable para los millones de seguidores de los equipos de menor entidad.

Es una idea que parece razonable, pero que no creo que vaya a prosperar, al menos ahora. En primer lugar, porque la UCE no está reconocida por la UEFA y, por ende, no va a ser una interlocutora. Aunque recordemos que la antigua ECA tampoco lo era y ahora sí.

Es que el tiempo pone a todos en lugares distintos y, si en vez de 140 clubes, logra atraer a 500, ya hablaríamos de otra cosa. Y, entre clubes pequeños y medianos, si que existe esa posibilidad. En segundo lugar, los equipos “grandes”, tras varias peleas (incluida la última Superliga) ha conseguido mejores dividendos y veo complejo que quieran repartir el pastel que les ha constado obtener.

Como apunte final, se querría que ese dinero no se entregara a los clubes directamente, sino que se hiciera a través de las ligas, para que, incluso, llegara algo más a los equipos menores.

Gran idea, pero que veo poco realizable en estos tiempos. Aún no se ha ido el Señor Invierno y debemos seguir atentos al frío y la lluvia. Mientras llega la primavera, recomiendo un clásico de la ciencia ficción: la magnífica novela “Ansia primaria” del maestro Brian Aldiss. Disfruten y cuídense.