Cuando quieren…y se les exige

Estoy enfadado, sí. Seguramente hoy es un día para estar feliz y alegre por los tres puntos ante un rival directo, pero eso sería lo fácil y lo que, probablemente, haga todo el mundo. Hoy creo que es un día para reflexionar por qué unos días sí y otros no. Por qué se compite tan bien unas veces y en otras ocasiones se hace ese ridículo tan espantoso. Creo que sé por qué es, así que prepárense señoras y caballeros.

Siguen escogiendo qué partidos competir. Sé que suena feo y poco profesional, pero estoy totalmente convencido con algo de información que hay futbolistas que eligen partidos. Poder demostrarlo es complicado, pero sí es una opinión formada con muchas de las sensaciones que me van dejando las jornadas cuando hablo con algunos de ellos. Es la única forma de explicar lo que está sucediendo esta temporada en según qué partidos.

Habrá quien lo entienda, quien se enfade o quien se lleve las manos a la cabeza pero, estos jugadores, tienen calidad, experiencia –a pesar algunos de su temprana edad- y bagaje para competir por algo más que quedar el 17º en liga. Estos jugadores necesitan alguien que les apriete en el buen sentido de la palabra, que les exija y, sobre todo, que les entienda. Que desde la motivación les genere la necesidad de ganar más allá de una prima o de la tranquilidad de una semana con dos días libres. Estos jugadores necesitan alguien que les inspire desde dentro y les haga creer en un fin, una misión.

Largie Ramazani festeja el segundo gol al filo del descanso, el tanto que noqueó del todo al Sevilla / LaLiga

El sábado el Valencia CF hizo un partido sólido, serio y comprometido. Sin grandes excesos de calidad, ni brillantez, pero con un oficio que hacía tiempo no veíamos en un gran estadio como es el Ramón Sánchez Pizjuán. Vale que estaba enfrente el peor Sevilla –posiblemente- de la historia reciente, pero no deja de ser un equipo que te puede llegar a sorprender en su casa, con su gente. Pues bien, el partido fue redondo. Portería a cero, dos goles en la primera parte, rigurosidad atrás, juego inteligente, contención del rival… todo como debió ser siempre.

Entonces ¿Qué pasa? Pues sinceramente que los jugadores corren cuando quieren…o cuando se les exige. Y es que aquí va una de las grandes variables que ha condicionado a la plantilla y sus resultados esta temporada…. ¿Se les ha exigido a los jugadores? Claramente no. Empezando por el club que, con la boca pequeña, fijó el objetivo Europa con más corazón que cabeza –viendo la plantilla de verano- y acabando por el entrenador que, por no mojarse, prefiere articular un discurso mediocre de partido a partido. Manifestación que volvió a decir después del encuentro, por cierto. Es algo que no entiendo, este club debe siempre marcar –al menos- un mínimo de puntos para que los futbolistas puedan luchar como tal con un fin, con una misión; para que no se dejen llevar como lo han hecho las últimas temporadas.

Para mí ahí reside el principal problema, que no hay un objetivo claro y los jugadores van al partido a partido escogiendo cuáles competir cuando están con el agua al cuello y cuáles poderse dejar llevar cuando están más relajados. Eso no es ni será nunca el Valencia CF. Vale que el mercado invernal ha sido excelente –porque lo ha sido-, y que hay rivales que están haciendo una peor vuelta que la primera, pero ¿Es necesario llegar a este punto para competir? ¿No podría el Valencia CF estar ahora mismo peleando por Europa?

Y sé que en el vestuario del Valencia CF hay gente con ambición, hay futbolistas con pasión y jugadores que sienten la camiseta… pero esto es como todo, si no hay quien apriete al resto, probablemente la cosa no carbure. Y para que la maquinaria funcione debe empezar por la exigencia desde dentro.

Eso sí, con tres puntos más, todo es más sencillo…siempre que quieran, claro.

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