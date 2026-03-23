¿Alguna vez vuestro destino ha dependido de 11 metros de distancia? El del Elche, hace pocos días, sí lo hacía. De mayores muchos niños podrán decir que sobrevivieron a aquel partido contra el Mallorca, porque en una jugada que todos habíamos pasado por alto y previa a un descuento de ocho minutos, se pitaba un penalti que duró cuatro entre la revisión e incluso una tangana. Muriqi lo falló, pero ¿cómo se llegó hasta aquí?

Es justo decir que la del sábado era la primera de diez finales para el Elche, porque la situación era límite, siendo el primer partido del año que el equipo afrontaba en descenso. Como he repetido por estos lares semana tras semana, la losa de los jugadores era más mental que de juego, porque había fases de los encuentros que merecían un final mejor que el que luego se acababa viendo. Se veía un equipo frágil que cuando se veía por debajo en el marcador era difícil o incluso imposible que se repusiera.

Los franjiverdes debían derribar esa puerta que cada semana se les ponía delante a lo grande, o como gusta decir aquí, ‘a lo Elche’, en referencia a aquel mantra que adoptó en su etapa aquí Guido Carrillo. En este 2026 al equipo se le ha echado muchas veces de menos la cara valiente, atrevida e intensa que tenía en la primera vuelta, pero contra el Mallorca se empezaron a ver todas esas facetas. Los jugadores se atrevían a conducir y ponían intensidad a la hora de meter la pierna en los balones divididos para ganar duelos y segundas jugadas.

Ojo, el Mallorca se imponía en muchas ocasiones y a tenor de un buen inicio de segunda parte se adelantaron en el marcador. Era impensable que no llegaran los fantasmas del pasado, pero el Elche volvió a poner corazón y la garra que se le pedía, y llegó lo que más falta hacía: el gol. En menos de 10 minutos los franjiverdes cogieron una ventaja que no soltaron. Todo ello quedó mejor reflejado imposible en el gol de Tete Morente, que puso el 2-1 entrando como un tren en el área para rematar de cabeza creyendo en el balón y sabiendo dónde tenía que estar.

La victoria y la liberación tenía que llegar como llegó, teniendo que remontar el partido de turno, contra un rival directo y viendo como en el descuento te pitaban un penalti en contra. No hay nada imposible para el Elche, de fútbol no sabe nadie y de aquí a final de temporada puede pasar de todo. La resurrección ha llegado en el mejor momento y de la mejor forma, enseñando los dientes al resto y demostrando que el franjiverde es un equipo vivo.

Además, con las dos semanas de parón, los más exigidos físicamente van a poder descansar y reciclar cuerpo y mente para cuando vuelva la liga, precisamente, contra un rival directo como el Rayo Vallecano. También tendrán oportunidad de ello los aficionados, la pata más importante de una mesa que ha añadido, a lo Elche, una pieza para sostenerse en pie.