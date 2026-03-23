Juanma Moreno coge desprevenido a Moncloa y al PSOE y obliga a adelantar la crisis de Gobierno

El anuncio de Juanma Moreno de convocar elecciones autonómicas en Andalucía para el próximo 17 de mayo ha pillado por sorpresa este lunes al Palacio de la Moncloa y a la sede federal del PSOE. "Es pronto", reconocen dirigentes socialistas, a tenor de que las fechas que se barajaban para la llamada a las urnas eran el último domingo de mayo (31) o en el domingo 17 de junio. Por eso hay quién en Moncloa que hace la lectura de "cierta ansiedad" por parte del presidente andaluz, al tiempo que otros dirigentes socialistas admiten que está "bien tirada" la fecha para las intenciones de Moreno para revalidar su mayoría absoluta.

Conscientes en las filas socialistas de que la batalla en Andalucía es una contienda "difícil", la decisión de Moreno acelera los planes y ahora está por ver qué hará Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno debe acometer una remodelación de su gabinete para que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se centre en su labor de candidata del PSOE para la Junta de Andalucía. Una labor en la que siempre ha dicho que se centraría y dejaría el Ejecutivo cuando el presidente andaluz convocase las elecciones. La propia Montero, en la Cadena Ser, cejó entrever que el de mañana puede ser su último Consejo de Ministros: "no lo sé yo, depende del presidente, pero estará ahí ahí", admitió entre risas a la pregunta de si será este martes su última participación en la reunión del Gabinete.

"Hay margen", apuntó la todavía vicepresidenta sobre su salida del Ejecutivo, y citó la comparecencia del presidente este jueves en el Congreso como un hito que están preparando. Precisamente, comentó que a raiz de la situación de Irán ha conversado últimamente con Pedro Sánchez y también cuando se ha conocido la fecha de las elecciones en Andalucía. Montero sí que dejará el Gobierno sin presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

En los últimos días, en su entorno apuntaban a que su salida del Consejo de Ministros no sería automática a la convocatoria, dejando un margen de dos o tres días, como ocurrió precisamente con el caso de la exministra Pilar Alegría, tras el adelanto de las aragonesas a las que concurrió. El de la exministra de Educación y Deportes y exportavoz del Gobierno fue precisamente el primer ensayo de la estrategia de los ministros-candidatos. Entonces, los exiguos 18 diputados cosechados por Alegría dejaron a los socialistas igualando su suelo histórico en esta comunidad en 2015.

Con la salida de Montero, solo quedarían tres ministros de aquel primer Gobierno que formó Pedro Sánchez con su llegada a La Moncloa en junio de 2018: Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y, por ahora, Luis Planas (Agricultura).

Montero ha valorado que "cuanto antes, mejor" lanzándose ya de lleno a la campaña con el argumento de que "Andalucía necesita un Gobierno que resuelva los problemas". "Moreno Bonilla convoca ya por dos motivos: porque la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante y porque teme el repunte del PSOE", ha asegurado a través de redes sociales. Sobre la fecha, ha añadido que "nos gusta el 17 de mayo" porque "¡ya hay fecha para el cambio!".

Pieza a pieza

El presidente del Gobierno se ha reservado en lo que va de legislatura el comodín de una crisis amplia de Gobierno, limitándose a cambios puntuales. En total, se han producido cuatro remodelaciones, de pieza por pieza. Se trata de las obligadas por la salida de Nadia Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones; del ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, para ocupar el cargo de gobernador del Banco de España; de la de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ser vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, y de la de ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para ser la candidata del PSOE en las elecciones aragonesas.

El perfil del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al encabezar el plan anticrisis, ha hecho que acapare las miradas de cara a la futura crisis de Gobierno. Pedro Sánchez rechazó dar pistas sobre sus intenciones respecto a una crisis de Gobierno preguntado durante su comparecencia el pasado viernes en La Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el plan anticrisis. Fuentes de su núcleo duro en el Gobierno trasladaban que entre las pocas certezas es que el presidente del Gobierno no sería partidario de “aglutinar” departamentos. Desde 2011, con el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy, las carteras de Economía y Hacienda han permanecido separadas en sendos ministerios.

Otros ministros socialistas ponen en valor el trabajo de Cuerpo para destacar que “es un buen político para el presente y para el futuro” y concluir que es “un magnífico ministro”. Como su antecesora, Nadia Calviño, el titular de Economía no tiene carné socialista, pero ha tenido alguna incursión en campaña. En las pasadas extremeñas participó en un acto sectorial con el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo.

Negociaciones con Vox

Su temple y carácter más técnico que político, lo ha dotado de una mayor capacidad para la búsqueda de consensos, como ocurrió con el plan contra los aranceles impuestos por Donald Trump. Aunque los populares finalmente votaron en contra, sí logró tejer consensos con las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP, en el marco del Consejo Interterritorial de Internacionalización.

El adelanto electoral también mete presiones a las negociaciones con Vox tras las elecciones de Aragón y Extremadura. La fecha tope para la formación de Gobierno en estas comunidades autónomas es el 3 y el 4 de mayo, respectivamente. El arranque de la campaña andaluza será el 1 de mayo, por lo que tendrá entre sus condicionantes cómo se resuelvan las negociaciones para las investiduras de María Guardiola y Jorge Azcón.

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