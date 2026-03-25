EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela aprueba la designación de Ariannys Seijó como fiscal general y nombra a dos embajadores

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes la designación de la abogada Ariannys Viviana Seijó Noguera como nueva fiscal general del país, tras la renuncia de su predecesor, Reinaldo Muñoz Pedroza, así como las de sus nuevos embajadores en Colombia y Nicaragua.

Propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la nueva fiscal es abogada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y ha desempeñado cargos tanto en el sector privado como en el público. De hecho, hasta su nombramiento ha trabajado como consultora jurídica de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), habiendo sido previamente asesora externa de la Procuraduría General de la República, según ha precisado la cadena Globovisión.

A su vez, la Asamblea Nacional venezolana ha aprobado por unanimidad el nombramiento del exministro de Defensa y hasta ahora cabeza de la legación del país en Alemania, Ramón Orlando Maniglia Ferreira, como "embajador extraordinario y plenipotenciario" del país caribeño en Colombia en aras de avanzar en "la consolidación de las relaciones diplomáticas y el fortalecimiento de la hermandad bolivariana".