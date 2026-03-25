Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia aumentará su capacidad técnica para poder bloquear internet en el país para 2030

El Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia aumentará la capacidad técnica para los bloqueos de internet para 2030 con el objetivo de abarcar todo el ancho de banda, lo que viene acompañado de un aumento de la financiación, informó este martes el diario oficialista ruso Kommersant.

Según el plan de actividades para 2030 el Ministerio de Desarrollo Digital aumentó su presupuesto en 14.900 millones de rublos (184 millones de dólares), hasta alcanzar los 83.700 millones (1.037 millones de dólares), con la intención de destinar la mayor parte para aumentar la capacidad técnica para el bloqueo de la red de internet móvil.

Kommersant explica que la capacidad del equipo destinado al bloqueo de internet a partir de cada uno de los operadores de telecomunicaciones rusos es actualmente limitado.