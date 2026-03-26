EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El presidente del Senado español confía en que "más pronto que tarde" llegue transición a Venezuela

El presidente del Senado español, Pedro Rollán, dijo este miércoles en Paraguay que confía en que "más pronto que tarde tenga lugar una verdadera transición" en Venezuela, y llamó a los países de democráticos a "arropar" a esa nación suramericana para que ese camino sea "lo más sencillo posible". "Yo aspiro, deseo y confío en que más pronto que tarde tenga lugar una verdadera transición y que los hombres y mujeres de Venezuela, libremente y con todas las garantías, puedan elegir a quienes tienen que encomendar la responsabilidad de acometer una transición", declaró a EFE el funcionario, que hoy concluyó una breve visita a Asunción. pRollán, al analizar el panorama y los desafíos de Iberoamérica, indicó que todavía quedan países "en donde está en entredicho la calidad democrática o la ausencia de democracia". "El día en el que se va a restablecer plenamente la democracia en Venezuela llegará y yo creo que va a llegar pronto y lo celebraremos. Y todos los países democráticos tendremos que arropar a Venezuela para hacer que ese camino sea un camino lo más sencillo posible, porque los venezolanos se lo merecen, porque Iberoamérica lo merece y porque entre todos contribuiremos a hacer un país mejor", agregó el funcionario.