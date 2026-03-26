El juez del caso Maduro cuestiona el bloqueo de los fondos de Venezuela para su defensa pero rechaza desestimar el caso

Manifestantes a favor y en contra de Maduro frente al tribunal donde comparece el presidente venezolano, este miércoles en Nueva York. / MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES / AFP

El caso federal contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sigue su curso en Nueva York. La segunda vista desde que el líder venezolano fuera capturado el 3 de enero por el ejército de Estados Unidos y trasladado al país se ha celebrado este jueves en el bajo Manhattan y ha estado centrada en las restricciones impuestas por la Casa Blanca para que la defensa de ambos sea costeada por Venezuela. El juez que preside el proceso, el nonagenario Alvin Hellerstein, ha cuestionado la justificación del Gobierno para ese bloqueo, aunque también ha rechazado la petición de la defensa para desestimar el caso.

La sesión ha empezado con 40 minutos de retraso sobre el horario previsto en una sala de la planta 26 del tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, en la que ha estado presente EL PERIÓDICO. Allí han entrado primero Cilia Flores, con el pelo recogido en una coleta, y luego Maduro. Ambos vestían indumentaria carcelaria de color beige, ella con una camiseta de manga larga clara debajo, él con una naranja.

El exmandatario de Caracas, que tiene los movimientos limitados por los grilletes en los tobillos, ha aparecido algo más delgado pero en forma, quizá por el ejercicio que, según ha contado en X uno de sus hijos, hace en su celda. Ha saludado animado a los abogados con un "buenos días" y al suyo principal, Barry Pollack, le ha espetado: "Elegante".

Precisamente el trabajo y el salario de Pollack, que fue defensor de Julian Assange y cuya factura para Maduro se desconoce, han sido centrales en la audiencia de este jueves. Aunque inicialmente la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió en febrero una licencia especial que autorizaba a Caracas el pago de sus costas, la revocó solo unas horas después. El letrado ha asegurado con ese bloqueo se están violando el derecho constitucional de su cliente a una defensa de su elección, argumento del que se ha hecho eco el letrado de Flores. Ambos aseguran que sus clientes no tienen fondos personales para hacer frente a ese gasto.

Pollack ha argumentado también que no tiene sentido poner un defensor público que deberían costear los contribuyentes estadounidenses en un caso costoso, que involucrará numerosos viajes a Venezuela y Colombia para investigar y preparar la defensa, cuando Caracas está dispuesta a asumir esos costes.

En contra del representante de la fiscalía, Kyle Wirshba, ha tratado de justificar que la decisión de bloquear el pago está vinculada a las sanciones impuestas por Washington y ha afirmado que se trata de cuestiones de "seguridad nacional y política exterior".

Los cambios en Venezuela

El juez Hellerstein se ha mostrado escéptico frente al razonamiento de la oficina pública. En un momento de su largo intercambio con el fiscal, Hellerstein ha preguntado casi retóricamente: "¿Han cambiado las cosas en Venezuela?". Y ha llegado a decir que, a raíz de la intervención militar de EEUU y el arresto de los procesados, "ya no representan una amenaza a la seguridad nacional".

"Maduro y Flores están aquí", ha dicho el juez, que fue nombrado por Bill Clinton y se ha mostrado este jueves afectado por episodios recurrentes de tos. "Parecería que el Gobierno tiene derecho a imponer sanciones para servir propósitos extraordinarios. No veo que en ese caso los cumpla".

Hellerstein también ha afirmado que "el Gobierno de Venezuela no está ya implicado en atrocidades, corregimos eso", y ha añadido: "Eso está en el pasado". En otro momento ha señalado: "Estamos haciendo negocios con ellos", una referencia a los acuerdos sobre petróleo que EEUU mantiene con Delcy Rodríguez y el nuevo liderazgo venezolano.

Precisamente, mientras se celebraba la vista en Nueva York, Trump reunía a su gabinete en Washington. Allí destacó que EEUU obtuvo 100 millones de barriles de petróleo venezolano en las dos primeras semanas tras la captura de Maduro. "EEUU y Venezuela hemos ganado mucho dinero", afirmó Trump, que ha aprovechado la ocasión también para bromear. "Después de mi mandato tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy", dijo el republicano.

"No voy a desestimar el caso"

Pese a su escepticismo ante los argumentos de la fiscalía, el juez Hellerstein ha rechazado también la petición reiterada de Pollack y ha dicho contundente: "no voy a desestimar el caso". Hellerstein, que en al menos en un par de ocasiones ha recordado lo extraordinario de este caso y ha señalado que va "más allá de lo normal", ha aplazado el anuncio de una decisión sobre el pago de la defensa hasta la próxima vista.

En la de este jueves se ha tratado asimismo otra moción presentada por la fiscalía para tratar de evitar que la defensa pueda compartir la información y pruebas que reciba del ministerio público, como manda la ley, sobre el caso de otros cuatro imputados junto a Maduro y Flores que no han sido apresados.

La fiscalía urge a restringir esa información pero la defensa de Maduro asegura que será necesario hablar del caso con esos imputados (Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Héctor Guerrero Flores y Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente), especialmente dado que entre los cargos está el de conspiración. La cuestión tampoco ha quedado resuelta este jueves y la defensa se ha comprometido a presentar por escrito sus argumentos el lunes .

Maduro y Flores siguieron la sesión con auriculares para escuchar a los intérpretes de la corte, el primero, tomando notas. La vista se cerró con una petición de la defensa de Flores para que se le realice un ecocardiograma por una afección cardiaca que padece.

Protestas en la calle

A las puertas del tribunal había desde las ocho de la mañana una protesta para reclamar la liberación de Maduro en la que participaban tres decenas de personas. Entre ellos se encontraba Tom Burke, un sindicalista y pacifista que había viajado desde Michigan para estar en Nueva York.

"No espero que haya justicia en un tribunal estadounidense, la fiscalía ya ha intentado quitarle el derecho a su defensa", decía Burke antes de la vista anticipando el tema central del pago de la defensa. "Con el secuestro de Maduro y Cilia Flores y con los bombardeos de lanchas en el mar donde ha estado matando a civiles, Trump ha demostrado que no le importa la ley internacional", decía Burke. Mientras, otros manifestantes gritaban consignas clásicas como el "no pasarán". Preguntado sobre los venezolanos que, incluso sin aprobar la intervención militar para capturar a Maduro quieren el fin de su régimen, Burke defendía que los cambios democráticos deben lograrse con medios democráticos.

Simpatizantes de Maduro protestas frente al palacio de justicia de Nueva York. / CHARLY TRIBALLEAU / AFP

"La izquierda haciendo su juego"

Hacia las 10 de la mañana se produjo otra "convocatoria cívica" frente a la corte, en este caso para reclamar la liberación de los presos políticos que quedan en Venezuela y la libertad de expresión."He venido porque exijo justicia para todos los jóvenes que han sido asesinados por la dictadura, para todos nuestros presos políticos y por todas las injusticias que han sucedido en Venezuela, no solamente por la corrupción o el narcotráfico", decía Andul Pérez, de 41 años, que llegó a EEUU hace cinco años.

Pérez contaba que de vez en cuando se pasa también por el exterior del Metropolitan Detention Center, la prisión en Brooklyn donde Maduro y Flores están encarcelados. Allí, como en el sur de Manhattan, ha visto a gente protestando a favor de Maduro, en medio de una nevada y a 20 grados bajo cero. Está convencido de que "todos son pagados", pero dice también: "Es la izquierda haciendo su juego".

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