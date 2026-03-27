EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El hijo de Maduro tacha de "ilegítimo" el proceso judicial contra su padre y Flores en EEUU

El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra tachó de "ilegítimo e ilegal" el proceso judicial contra su padre, Nicolás Maduro, y la esposa de este, Cilia Flores, quienes enfrentan este jueves su segunda audiencia en un tribunal de Nueva York tras ser capturados durante un ataque militar en Caracas y acusados de cargos relacionados con narcotráfico. En un acto organizado en apoyo a Maduro en Caracas y tras el inicio de la audiencia, el dirigente chavista dijo que el proceso, "en su origen, es ilegítimo e ilegal", por lo que pidió elevar la voz "por la verdad, la justicia, la paz y por la libertad" de su padre y de Flores, también diputada. "Hoy Venezuela y el mundo se levantan para elevar la voz más poderosa que puede tener un ser humano y una sociedad, que es la verdad, y aunque sean poderosos en medios de comunicación e intenten imponer narrativas, (...) nosotros, con la verdad real, con los hechos, siempre encontramos un huequito para colarnos", dijo.

Maduro Guerra, quien más temprano expresó su confianza en el retorno de ambos al país suramericano, aseguró el lunes que los dos están "muy bien, fuertes" y "con mucho ánimo", y señaló que su padre, "delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días".

En el tribunal federal de Nueva York, Maduro y Flores están sentados junto a su defensa y llevan unos auriculares para escuchar la traducción de lo que se discute durante la vista, según informa CNN.