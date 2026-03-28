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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas ucranianas contienen la ofensiva rusa al inicio de la primavera en duros enfrentamientos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia y Ucrania vuelven a cruzar ataques nocturnos con el lanzamiento de más de 200 proyectiles
Responsables ucranianos y rusos han informado este sábado de cuantiosos daños materiales y bajas civiles causadas por los ataques con drones ocurridos durante la noche, incluyendo un ataque a un hospital de maternidad en la ciudad de Odesa, a orillas del Mar Negro.
Dos hombres murieron en la ciudad de Krivói Rog, en la región de Dnipropetrovsk, al sur de Ucrania, según la administración militar local. Dos personas resultaron heridas y una planta industrial sufrió daños e incendios.
Una persona murió en un ataque con drones en la región central de Poltava, mientras que las autoridades de Odesa informaron de una persona fallecida y once heridas tras un ataque ruso. "El enemigo ha atacado una vez más la infraestructura civil de la ciudad", declaró Serhi Lisak, jefe de la administración militar de Odesa.
Zelenski condena el ataque ruso nocturno y alerta contra relajar la presión sobre Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este sábado el ataque nocturno con más de sesenta drones contra Odesa, que según las autoridades locales causó dos muertos y al menos once heridos, y advirtió en contra de rebajar la presión sobre Rusia.
"Anoche, los rusos lanzaron un ataque masivo contra Odesa. No tenía ningún sentido desde el punto de vista militar; se trató de un acto de puro terror contra la población civil. En el ataque contra la ciudad se utilizaron más de 60 drones", escribió en un mensaje en X.
Lamentó los cuantiosos daños, entre ellos en una maternidad, en edificios residenciales y en comercios, así como en el puerto e infraestructuras críticas.
Muere un niño y sus padres resultan heridos en un ataque ucraniano en Rusia
Un niño murió y sus padres resultaron heridos este sábado en la región rusa de Yaroslával, en la parte europea del país, debido a un ataque ucraniano con drones, informaron las autoridades locales.
Según Mijaíl Yevráev, el gobernador local, en total durante la noche pasada en la región fueron derribados más de 30 drones enemigos.
El ataque dañó varias casas particulares y una instalación comercial, escribió el gobernador en su canal de MAX, el Telegram ruso.
Al menos diez heridos por ataques con drones rusos contra infraestructura civil en Odesa
Al menos diez personas --incluido un niño-- han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, durante la madrugada de este sábado como consecuencia de un ataque ruso con drones contra infraestructura civil en la ciudad portuaria de Odesa, situada en el sur de Ucrania, donde se ha registrado un impacto en el techo de un hospital de maternidad.
"Hasta el momento, se sabe que hay diez personas heridas a raíz del ataque enemigo contra la ciudad. Se les está prestando la asistencia necesaria. El personal y los pacientes del hospital de maternidad han sido evacuados. Todos los servicios pertinentes están trabajando en el lugar. Se están evaluando los daños", ha notificado el administrador regional de Odesa, Serhi Lisak, en un mensaje compartido en su canal de Telegram.
Lisak, que inicialmente había informado de cuatro heridos, ha indicado que, además del hospital materno-infantil, cuyo personal y pacientes han logrado ponerse a salvo, se han registrado también "daños parciales entre el cuarto y el quinto piso de un edificio de gran altura" y en varias viviendas aledañas, afectadas por la onda expansiva del ataque.
Merz sostiene que la guerra de Ucrania terminará cuando la economía rusa se agote
El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este viernes que la guerra de Ucrania terminará cuando la Rusia del presidente Vladímir Putin se agote económicamente. "Puede que me equivoque, pero esto terminará cuando Rusia esté tan agotada económicamente que no pueda seguir adelante, y la economía rusa se encuentra en un estado realmente pésimo", dijo Merz en un acto público en Fráncfort, en el oeste alemán, organizado por el diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. El jefe del Gobierno germano subrayó que actualmente la economía rusa acusa altos tipos de interés y que "Putin tiene que ir a pedir dinero a todo tipo de déspotas del mundo". "Se verá si estamos dispuestos a defender realmente la libertad de Europa", planteó el canciller al aludir al apoyo de los países europeos a Ucrania, país al que reconoció haber desarrollado misiles "diez veces mejores que los Taurus", de fabricación germana.
Rubio desmiente a Zelenski y reitera que el fin de la guerra pasa por que Ucrania y Rusia hagan concesiones
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha desmentido este viernes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien aseguró que Washington ha condicionado las garantías de seguridad a la renuncia del Donbás, y ha reiterado que el fin de la guerra pasa por que tanto Moscú como Kiev hagan concesiones. Rubio ha asegurado que "es mentira" que Estados Unidos haya hablando con Zelenski en esos términos. "Es una pena que lo dijera, porque sabe que no es cierto", ha lamentado en declaraciones a los medios antes de tomar un avión en París, donde ha participado en una reunión del G7, rumbo a Estados Unidos. "Las garantías de seguridad no entrarán en vigor hasta que la guerra haya terminado (...) Lo que se le dijo muy claramente, y debería haberlo entendido, es que las garantías de seguridad solo llegan una vez que la guerra haya terminado, pero eso no estaba condicionado a que cediera territorio", ha dicho Rubio.
Los ministros de Exteriores de la UE se reúnen el martes en Ucrania para conmemorar la masacre de Bucha
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunirán el próximo martes, 31 de marzo, en la capital ucraniana, Kiev, para conmemorar el aniversario de la masacre rusa sobre la ciudad de Bucha, y para discutir el apoyo del bloque comunitario a Ucrania y los esfuerzos para lograr la paz tras cuatro años de invasión. Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, y han confirmado a Europa Press fuentes europeas, que han detallado que será un encuentro informal del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) del que por el momento no se conoce la lista de asistentes. "El 31 de marzo tendremos el placer de dar la bienvenida a la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y a los ministros de Exteriores de la UE en Kiev para una reunión ministerial", ha detallado el ministro ucraniano en un mensaje en redes sociales. Sibiga ha explicado que la fecha "es simbólica" porque se conmemorará "el sombrío aniversario de la masacre de Bucha", y servirá también para reafirmar "el compromiso de exigir responsabilidades a los criminales rusos por esta y otras atrocidades".
Ucrania informa de daños en su ataque del jueves a una de las mayores refinerías de Rusia
El ataque ucraniano de este jueves contra la refinería de la localidad de Kirish, en la región rusa de Leningrado, provocó daños en dos unidades de procesamiento de petróleo y en infraestructuras de producción de betún asfáltico, hidrotratamiento y fraccionamiento de gas, según informó este viernes el Estado Mayor de la Defensa de Ucrania.
La refinería es, según la nota castrense ucraniana, una de las más grandes de Rusia, y tiene un papel importante en el abastecimiento de combustible del Ejército ruso.
Ucrania ya atacó el miércoles la terminal de exportación de petróleo del puerto de Ust-Luga, en el golfo de Finlandia del mar Báltico. El ataque provocó un gran incendio en la zona de depósitos.
El ministro de Exteriores de Ucrania pide a Rubio una "presión sostenida" sobre Moscú y Teherán
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha pedido este viernes a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, que abandere a la comunidad internacional a la hora de ejercer una "presión sostenida" contra Rusia e Irán, dos países aliados que están ahora mismo "prolongando" las dos guerras en las que se encuentran inmersos contra Ucrania y Estados Unidos.
"La postura de Ucrania es que los regímenes de Moscú y Teherán colaboran para prolongar la guerra, y ambos deben afrontar una presión sostenida", ha publicado Sibiga en redes sociales tras su encuentro con Rubio en los aledaños de la reunión de ministros de Exteriores del G7 que se está celebrando este viernes en la abadía medieval de Vaux-de-Cernay (Francia).
"El papel de Estados Unidos en el avance de los esfuerzos de paz sigue siendo crucial. Las propuestas de Ucrania son realistas y viables. La presión sobre Rusia es fundamental para que Moscú ponga fin a la guerra", ha añadido el ministro de Exteriores ucraniano.
Nawrocki ratifica la ley que exime de responsabilidad penal a los polacos que combaten con Ucrania en la guerra
El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha ratificado este lunes cinco leyes, entre ellas una que exime de responsabilidad penal a los nacionales polacos que sirvan del lado ucraniano en la guerra frente a Rusia, como parte de un paquete legislativo aprobado por el Parlamento entre febrero y marzo de este año.
La correspondiente al papel de los ciudadanos polacos que combaten con las fuerzas ucranianas en la guerra fue aprobada el pasado 13 de marzo en la Sejm y establece una amnistía en la mayoría de los casos, ha informado la Presidencia polaca.
La ley tiene también como objetivo proporcionar información a las autoridades polacas sobre las habilidades y la experiencia en combate de sus ciudadanos, por lo que aquellos que se hayan alistado en el Ejército ucraniano deberán notificarlo al Ministerio de Defensa de Polonia no más de seis meses más tarde de su regreso.
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