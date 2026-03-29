Al César lo que es del César

El 17 de marzo pasado, el comité de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), tomó la decisión de anular la del comité de primera instancia de la misma. Ese caso es el de la final de la Copa Africana de Naciones (CAN 2025), en la que Brahim Díaz falló un penalti para Marruecos y que, finamente, ganó Senegal, con un gol de Gueye, jugador del Villarreal.

Pues bien, Marruecos no aceptó la derrota y llevó el caso a la CAF, que no le dio la razón en su decisión inicial, pero que el comité de apelación revocó la primera y proclamó al vecino alauita como vencedor del partido 3-0.

Tras esa sentencia, la Federación Senegalesa de Fútbol llamó a un grupo de abogados, entre los que me encuentro, para apelar aquélla ante el Tribunal Arbitral del Deporte, el famoso TAS. Pues bien, así se ha hecho el pasado 24 de marzo, cuando envié la declaración de apelación.

El tema no es fácil, porque la CAF no ha entregado los fundamentos de la decisión, sino solo un par de hojas con lo que ha estimado oportuno, que es que el partido se ha dado por ganado a Marruecos. Sin embargo, ha indicado que “las demás peticiones no se han aceptado”.

Y aquí empieza la problemática, ya que Marruecos pidió no solo ganar el partido, sino que se le considerara campeón, que se le diera la copa y las medallas, así como lo premios en metálico. Eso no lo dice la sentencia y nos encontramos con una dicotomía: venció el equipo marroquí pero no se le da lo que pidió de más.

Podría ser un error, pero ¡vaya error! Ahora, la CAF tiene que fundamentar su decisión, para que mis colegas y yo podamos recurrir con mayor claridad y no sé cómo va a salir del embrollo en que ella misma se ha metido, por torpeza, urgencia o lo que sea. Pero el hecho está ahí y las consecuencias se van a ver pronto.

Esto es el primer punto, pero la apelación va a ir contra la sentencia de la CAF y sobre si Marruecos puede o no ser considerada ganadora. Sin que vaya a entregar aquí toda la artillería con la que vamos a acudir al TAS, si debo decir que el partido se acabó, ya que el árbitro hizo tirar el penalti, que falló el jugador del Real Madrid, se disputó la prórroga y, en ella, marcó Gueye y le dio la victoria y, por ende, el título a Senegal.

El tema ahora se va a centrar sobre si la salida de los jugadores de Senegal, durante algunos minutos será suficiente para considerar que se pueda dar por perdido el encuentro o si, como el árbitro dejó seguir hasta el final, vale su palabra terminal.

El asunto no es baladí, porque no estamos jugando solo quien es el ganador del partido y quien es campeón de África, sino que la disciplina deportiva, o al menos la del fútbol en concreto puede dar un cambio radical, copernicano, si me permiten la palabra.

No digo más, y seguiré informando cuando vayan pasando las semanas y meses, hasta tener un laudo final del TAS. Mientras, pasemos al horario de verano y leamos mi recomendación de hoy, “Línea de fuego”, de Arturo Pérez-Reverte. Disfruten y cuídense.