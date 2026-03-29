Kimi Antonelli lidera el mundial antes del parón de abril

Son tres grandes premios los que llevamos con la nueva Fórmula 1 y, a pesar de las reticencias por la artificialidad que supone el juego con la energía eléctrica y cómo con ella se adultera la "forma natural" de competir, en Japón pudimos ver una carrera que cobró vida gracias al nuevo reglamento. Suzuka, una pista en la que los adelantamientos se antojan casi imposibles, nos regaló un buen manojo de cambios de posiciones.

De Japón sale Kimi Antonelli como el líder del mundial, el más joven de la historia de la categoría con sus escasos 19 añitos. El italiano desperdició en la salida su pole por un fallo grave al hacer patinar sus ruedas. No sabemos a qué santo se encomendó Kimi, pero el coche de seguridad por el accidente de Ollie Bearman le regaló un liderato que supo gestionar brillantemente hasta la bandera de cuadros. Recordemos que la introducción del safety car fue en su día también motivo de controversia entre los aficionados que no entendían por qué se reagrupaban los coches a mitad de carrera, algo que ya era normal en la Indycar en Estados Unidos muchos años antes. Hoy hablamos de la buena o mala suerte de los pilotos por las salidas del coche de seguridad, pero nadie discute su uso. No sé si, bajo el argumento de que la normativa se aplica igual para todos, podemos decir después de la carrera en Suzuka que el grado de electrificación que usamos desde este 2026 empieza poco a poco a verse con mejores ojos por la ayuda que aporta para mejorar el espectáculo. Entre los pilotos seguirá habiendo opiniones en contra, ya sea como las rajadas de Verstappen o Alonso motivadas por el desastroso rendimiento de sus respectivos coches o como las reflexiones críticas de Carlos Sainz, que señaló la peligrosidad del diferencial de velocidad cuando un monoplaza se queda sin megajulios y responsabilizó abiertamente a la normativa por el accidente de Bearman. La FIA sigue teniendo trabajo para modular el uso de la hibridación potenciando el espectáculo, pero sin olvidar la imprescindible observancia de la seguridad de los pilotos.

Desde ahora entramos en un periodo de parada por las cancelaciones de Baréin y Arabia Saudí. Deberemos esperar hasta Miami y si alguien se pregunta, como en la canción de Joaquín Sabina, ¿Quién me ha robado el mes de abril? le recordaremos que es el estúpido de Donald Trump y su estúpida guerra en Irán. Los paganos de la suscripción de DAZN perdemos, de momento, dos carreras que la plataforma nos compensa con no sé qué tonterías de partidos de fútbol ¿Qué es lo que no entienden de "paquete motor"? ¿No se les ha ocurrido, por ejemplo, abrir el Canal Rally? En los rallies hay motores y en abril hay dos citas, Croacia y España, que podrían dar en abierto para los suscriptores de motor en lugar de partidos de pelotitas.

Esperemos que la larga pausa de cinco semanas sirva al menos para que los motores Honda mejoren y dejen de vibrar: Alonso, que consiguió en Suzuka acabar su primera carrera, sigue a ratos conduciendo con una sola mano por las molestias que las vibraciones causan en su Aston Martin.