Exigencia, ambición y pelea europea

No es una cuestión de puntos. Ni siquiera de clasificación. Es algo más profundo, más difícil de explicar y, a la vez, imposible de ignorar. Es una sensación que recorre cada rincón de Mestalla cuando el equipo se queda a medio camino, cuando compite sin terminar de creer, cuando parece olvidar quién es. Cuando ves que puede pero que no quiere y que, cuando quiere, ya no puede. Porque el Valencia CF no puede vivir instalado en la duda. No puede permitirse el lujo de pensar en pequeño. No podemos seguir escuchando un discurso mediocre. Hace falta exigencia, ambición y pelea, mucha pelea.

Porque esta semana de entrevistas a la prensa escrita –que ya abriremos el melón este de cómo lo gestiona el club algún día-, el reto ha sonado mucho más ambicioso que en sala de prensa pero sin llegar a mojarse como tal. Durante demasiado tiempo, el discurso se ha encogido. Se ha instalado la peligrosa comodidad de mirar hacia abajo, de calcular puntos como quien cuenta monedas para llegar a fin de mes. La permanencia no puede ser el horizonte de un club que ha tocado la gloria, que ha rozado la eternidad y que ha enseñado a toda Europa que, cuando cree en sí mismo, es imparable. Pelear por no caer es sobrevivir; el Valencia está hecho para ascender. No sé si es una orden de club, de entrenador, o de vestuario pero ¿Por qué no ambicionar a Europa? ¿Por qué tanto miedo a marcarse retos y tratar de ilusionar a la gente?

La ambición no es un adorno ni un eslogan vacío: es identidad. Es una forma de competir, de entrenar, de salir al campo. Es la diferencia entre esperar a que pasen las cosas o salir a provocarlas. Y el Valencia, cuando ha sido fiel a esa esencia, ha construido sus páginas más luminosas. Desde la rebeldía, desde la convicción, desde esa fe casi irracional que convierte a un equipo en algo más que once jugadores.

Hace falta recuperar esa mirada desafiante. Volver a entender cada partido como una oportunidad para acercarse a Europa, no como un trámite para alejarse del descenso. Porque el verdadero peligro no está en perder, sino en acostumbrarse a no aspirar a más. Y ese es un riesgo silencioso, traicionero, que poco a poco va desdibujando la grandeza.

Europa no es un capricho. Es el lugar natural al que debe mirar este club. No por historia únicamente, sino por exigencia competitiva. Porque solo apuntando alto se construyen equipos sólidos, mentalidades fuertes y proyectos que trascienden una temporada. Conformarse con la permanencia es hipotecar el futuro; aspirar a Europa es empezar a construirlo.

El valencianismo no pide milagros. Pide ambición. Pide carácter. Pide un equipo y un club que que entienda que cada balón dividido puede ser el inicio de algo grande. Que compita con el orgullo de quien sabe que representa a mucho más que a sí mismo. Que sienta el peso de la camiseta no como una carga, sino como un impulso. Y eso va en todas las direcciones, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, presenciando una sesión de trabajo de sus futbolistas / VCF Media

Es momento de romper inercias. De abandonar definitivamente esa mentalidad pobre y perdedora de resistencia que tanto daño ha hecho. De volver a ser un equipo incómodo, valiente, capaz de mirar a cualquiera a los ojos sin titubeos. Porque el Valencia no puede ni debe conformarse. Porque su historia no se escribió desde la prudencia, sino desde la osadía y la lucha por romper los estigmas.

Que vuelva la ambición como punto de partida. Que cada partido sea una declaración de intenciones. Que el entrenador y su entorno se dejen de rollos y aprieten a los futbolistas para que no se instalen en la mediocridad. Que el club sea continuista con la línea de fichajes que inició en el mercado invernal. Que hagan todos un esfuerzo para que Mestalla vuelva a empujar hacia arriba y no solo a sostener. Y que el Valencia recuerde, de una vez por todas, que su sitio no está en la pelea por sobrevivir, sino en la lucha por volver a sentirse vivo en Europa.