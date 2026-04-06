Cuando parece que nada es suficiente

Lo efímero ha definido el momento del Elche sacando la cabeza de la zona roja. Ganando a un tu rival más directo cuando aún no lo habías hecho en 2026, remontando un partido y salvando una victoria con un penalti rival en el 94’ que nunca entró. Con todo ello, no fue suficiente para alargar la presencia fuera de la zona de peligro más de una semana. Parece que dar una alegría fuera de casa es cada vez más utópico, ni siquiera en la visita al Oviedo de dentro de 20 días.

En la temporada 2022/23, el equipo franjiverde, virtualmente descendido desde Dios sabe cuándo, alcanzó un momento en la temporada, allá por febrero-marzo, en el que ni siquiera las victorias valían o consolaban a ningún efecto. Este Elche está muy lejos de tocar una fase de temporada así, pero la sensación que se tiene es que el equipo necesitará dar un 150% cuando el resto de rivales con el 100% les vale.

En Vallecas se vio a un Elche ordenado desde el principio y con fases de dominio en un campo que siempre es complicado, pero una expulsión imprudente de Bigas condicionó, que no decidió. Aún así, la respuesta general con 10 fue notable e incluso se generó para poner el 0-1. La fragilidad franjiverde en defensa no se vio frente al equipo de Íñigo Pérez, porque multiplicando esfuerzos con un jugador menos se contuvo a un Rayo Vallecano con un potencial ofensivo tremendo con ese tridente De Frutos-Isi-Álvaro. Pero no vale con eso, porque te acaba condenando lo de muchas veces: la falta de intensidad.

A partir de aquí se puede hablar de muchas cosas; falta de raza, de carácter, de valentía, de ir a por el empate sin nada que perder. Pero lo cierto es que si contra 10 puede ser difícil jugar, contra 11 también. Lo que se echa en falta en estos contextos es algo que el año pasado fue uno de los actores más importantes: una unidad B fiable.

Rayo Vallecano - Elche. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El 11 tipo del Elche es muy reconocible y admite poca discusión más que en los centrales y en el lateral derecho, pero la sensación que tengo en cada partido es que desde el centro del campo hacia delante, lo que entra en cada partido ofrece poca reacción y que los muchas veces tardíos cambios de Sarabia es por la poca confianza que le ofrecen los revulsivos a los que puede dar entrada, de ahí que las rotaciones sean mínimas.

A pesar de la derrota frente al Rayo se podía acabar la jornada en descenso, pero un Mallorca que podía parecer más derrotado ganó a todo un Real Madrid. Nada parece suficiente y nada parece consolar al franjiverde medio, que ve cómo se asoma al abismo. Queda mucha tela que cortar y el Elche parece, más allá de la clasificación, ir un paso por detrás que el resto, pero me niego a creer que este es un equipo muerto que no está preparado para conseguir la permanencia.