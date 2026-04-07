EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Cuba reitera ante dos congresistas norteamericanos la disposición de entablar un "diálogo serio" con Washington

"Estados Unidos está, en la práctica, bombardeando toda la infraestructura energética de Cuba. Debemos poner fin a esta crueldad", dijo la congresista demócrata por Washington, Pramila Jayapal, tras una breve estancia en la isla, donde se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel. "Acabo de regresar de Cuba, donde visité una sala de maternidad con bebés prematuros cuyas vidas dependen de incubadoras y respiradores, equipos que se ven amenazados por la escasez de energía", dijo a través de X. Junto con Jayapal viajó al país caribeño su colega demócrata por Illinois, Jonathan Jackson. Frente a ambos legisladores, Díaz-Canel reiteró la voluntad de La Habana de "sostener un diálogo bilateral serio y responsable" con la administración de Donald Trumo para "encontrar soluciones a las diferencias existentes".

El anfitrión aseguró a través de X haber denunciado ante Jayapal y Jackson "el daño criminal provocado por el bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual Gobierno de EEUU y sus amenazas de acciones aún más agresivas".

Los legisladores norteamericanos permanecieron cinco días en la isla. Jayapal dijo haber visto "de primera mano la devastación y el sufrimiento causados " por las medidas que adoptó la Casa Blanca.