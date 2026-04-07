Punto, sets y partidos

La vida, en algunas ocasiones, se porta de forma cruel. Circunstancias desfavorables aparecen cuando menos te lo esperas y hacen, que lo que es la forma con la que transcurría tu peregrinar por esto que definimos como vida, de repente, pueda girar 360º.

Por desgracia y seguro que todos conocemos casos cercanos, muchos de ellos y ellas que pueden sufrir reveses inesperados, no acaban de sobreponerse al nuevo guion escrito para el resto de sus días. Sin embargo y por suerte son la mayoría, un gran número consiguen reconstruir su camino y tirar hacia delante, dando así normalidad a esos nuevos escenarios vitales que llegan de forma inesperada.

Uno de esos casos podría ser perfectamente el de nuestro protagonista en el día de hoy. Cristopher Triviño (Topher para todo el mundo), un claro ejemplo de la resiliencia hecha persona.

Un accidente laboral, con apenas 22 años, rompía, en principio, muchos de los sueños de este joven valenciano ubicado, desde hace ya algún tiempo, en la localidad de Torrent.

Cristopher Triviño (Topher para todo el mundo). / SD

Pero Topher demostró pronto esa pasta especial de la que está hecho. La misma, que a través de una amiga que vio a gente practicarlo en Alboraya, le llevó a desembarcar en el pádel en silla de ruedas. Una modalidad, en aquel momento en pañales, que ha crecido exponencialmente, hasta el punto de estar cada vez más cerca de ubicarse dentro del programa oficial de próximas ediciones de los Juegos Paralímpicos de verano.

Y aquí, poco a poco, fue posicionando su nombre en la cumbre de este deporte. Tanto es así, que podemos decir sin tapujos que es ya una leyenda de esta disciplina, acumulando títulos mundiales y nacionales, siendo el número de su ránking durante 5 años y convirtiéndose siempre en el rival a batir por sus rivales en la pista.

Pero su afán de superación nunca tuvo límites. De esta manera, a través de unos compañeros, se le abrieron las puertas del A- Ball. Un proyecto que fue germinando su semilla en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia y en la que le dio la oportunidad de regresar a la práctica del fútbol, algo que hacía habitualmente antes de aquel desgraciado accidente. Una combinación de fútbol y pádel, hasta tal punto, que sería galardonado, por parte de esta entidad educativa, como “Deportista de Honor de la UPV” de la temporada 2024/2025.

La creación del equipo amparado por Fernando Giner en la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, hizo, de alguna manera, poder sentirse como un murciélago más, en un Triviño, habitual, siempre que sus compromisos se lo permiten, en las gradas de Mestalla. Doble motivación que le ha llevado a dar lo mejor de sí, por enésima vez, ahora también en los diversos pabellones en los que se desarrolla esta disciplina.

Esta campaña, con el crecimiento y mayor asentamiento de la Liga Prim de A – Ball, Topher volvía a darle prioridad a esta competición. Compartiendo plantilla con Luis Peinado, compañero de fatigas también con la pala, ha seguido disfrutando de esta atractiva y vistosa modalidad, hasta el punto, que a estas alturas del curso, encabeza la clasificación de máximos goleadores en la fase regular de esta competición.

Una vez más destacando, una vez liderando, una vez más superándose a uno mismo, en un deportista de esos que se presentan alejados de los focos, pero que deberían ser auténticos referentes en valores y palmarés para otros muchos.