Sara Fernández

Las desgarradoras imágenes de un hombre llorando sobre el cadáver de su madre tras un bombardeo ruso a la ciudad de Jersón

Los Bombardeos en Rusia y en Ucrania dejaron este martes 12 personas muertas, en un conteo que incluye a dos niños. En territorio ucraniano, en la ciudad de Nikopol, en el centro-este de Ucrania, un ataque ruso con dron contra un autobús mató al menos a cuatro personas y dejó 16 heridos, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.