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Opinión | Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos cinco muertos y una decena de heridos en una nueva jornada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Contra la infraestructura petrolera rusa
Ucrania confirmó este sábado el ataque contra una refinería rusa en la región de Krasnodar, e indicó que también ha golpeado con drones unos depósitos de crudo en la ciudad de Tver. Andrí Kovalenko, del gubernamental Centro de Lucha contra la Desinformación, informó en Telegram de que hubo impactos durante la noche en Tver, en Rusia central. "Allí, en particular, hay depósitos de petróleo", escribió.
160 drones rusos
La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado de la neutraliz 133 de un total de 160 drones que el enemigo lanzó durante la noche, horas antes del comienzo previsto de la tregua anunciada por el Kremlin con motivo de la Pascua ortodoxa.En la noche del 11 de abril, es decir, a partir de las 18:00 horas del 10 de abril hora de Kiev, los rusos lanzaron contra territorio ucraniano 160 drones de ataque de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros, según el parte publicado por la Fuerza Aérea en Telegram.
Kiev reivindica un ataque contra infraestructura energética rusa en el mar Caspio
Una operación de las fuerzas especiales de Ucrania contra la infraestructura energética de Rusia en el mar Caspio causó daños este viernes a dos plataformas de perforación de la empresa Lukoil.
Según informaron las Fuerzas Armadas de Ucrania en su canal de Telegram para operaciones especiales, "unidades de ataque en profundidad" lograron "golpear dos plataformas que pertenecen a la compañía rusa Lukoil en el mar Caspio en la noche del 10 de abril".
Los países bálticos denuncian una "campaña de desinformación" sobre los drones ucranianos
Los ministros de Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania denunciaron en un comunicado conjunto una "campaña de desinformación" rusa en la que se acusa de forma infundada que sus países dejaron pasar por su espacio aéreo drones ucranianos destinados a atacar a Rusia.
"Rechazamos categóricamente la actual campaña de desinformación rusa contra nuestros países, por carecer por completo de fundamento. Los Estados bálticos nunca han permitido que sus territorios y su espacio aéreo se utilicen para lanzar ataques con drones contra objetivos en Rusia", señalaron los ministros.
"En lugar de continuar con su malintencionada campaña de desinformación, Rusia debe poner fin a su guerra de agresión contra Ucrania y retirar por completo sus fuerzas armadas de todo el territorio ucraniano", abundaron.
Ucrania propone unir fuerzas con la industria de defensa europea para hacer frente a Rusia
El jefe de la misión de Ucrania ante la Unión Europea, Vsevolod Chentsov, ha propuesto este viernes unir fuerzas con la industria de defensa europea para hacer frente a cualquier posible "agresión" de Rusia.
Así lo ha planteado en una de las mesas redondas del European Pulse Forum, organizado por Politico en Barcelona, acompañado del vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PSC, Javi López; el exministro de Defensa eslovaco, Martin Sklenár; y el secretario general de la Asociación de Industrias Aeroespaciales, de Defensa y Seguridad de Europa, Camille Grand.
Chentsov ha explicado que Ucrania está reforzando su "cooperación" con sus aliados europeos y ha asegurado que la experiencia ucraniana adquirida en estos cuatro años, desde el inicio de la invasión rusa, puede ser útil para el desarrollo de la industria de defensa europea.
Ucrania afirma que las negociaciones con Rusia avanzan hacia un acuerdo de paz
El principal negociador de Ucrania con Rusia afirmó que observa avances hacia un posible acuerdo de paz con el Kremlin y añadió que una resolución de la guerra podría no tardar en alcanzarse.
Aunque las negociaciones para poner fin al conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial han arrojado pocos resultados públicos, Kyrylo Budanov expresó optimismo en que las conversaciones evolucionan hacia un acuerdo. El exjefe de inteligencia militar de Ucrania dijo que cree que Rusia también quiere terminar la guerra.
"Todos entienden que la guerra debe terminar. Por eso están negociando", dijo Budanov en una entrevista del 4 de abril con Bloomberg. "No creo que tarde mucho".
Zelenski sanciona a cinco rusos por "difundir propaganda" a favor de Moscú en la Bienal de Venecia
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha impuesto este viernes sanciones contra otras cinco "figuras del mundo de la cultura rusa" a las que ha acusado de ser responsables de "difundir propaganda" para favorecer a Rusia en eventos culturales internacionales como la Bienal de Venecia, en el marco de la invasión de Ucrania.
Así, los ha acusado de "justificar la agresión y difundir propaganda rusa en eventos internacionales", si bien este paquete de sanciones está vinculado a la participación de Rusia en la Bienal de Venecia, según un comunicado de la Presidencia ucraniana.
Entre ellas se encuentra Anastasia Karneeva, hija de un subdirector general de Rostec, también sancionado. Karneeva fue nombrada comisaria del pabellón ruso en la Bienal de Venecia de 2021 y representará a Rusia este año.
El Kremlin subraya que el alto el fuego es por la Pascua, rechazando su prolongación
El Kremlin subrayó este viernes que la tregua anunciada anoche por el presidente ruso, Vladímir Putin, es exclusivamente para la Pascua ortodoxa (sábado y domingo), rechazando de este modo su posible prolongación.
"Como hemos dicho repetidamente y como ha afirmado el presidente Putin, no queremos un alto el fuego, queremos la paz: una paz duradera y sostenible", recalcó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Ante la pregunta de una posible prolongación del alto el fuego, el Kremlin señaló que el anuncio se suscribe a la Pascua ortodoxa y tiene "un carácter humanitario", ya que es una fiesta sagrada, tanto para rusos como para ucranianos.
Ucrania detiene a un sicario balcánico por intentar matar a un alto mando militar en Odesa
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) detuvo en Odesa a un ciudadano de un país balcánico de nacionalidad no especificada al que arrestó cuando se disponía a matar por encargo de los servicios secretos rusos a un alto mando de la Marina ucraniana, informó la agencia de espionaje de Kiev.
El presunto sicario se apostó cerca del aparcamiento del que iba a salir el militar al que pretendía matar fingiendo que trataba de arreglar una bicicleta, según un comunicado del SBU.
En el momento en que el militar salió con su coche del aparcamiento, el supuesto sicario lanzó la bicicleta a las ruedas del vehículo y se acercó a la ventanilla del vehículo con un revólver para dispararle al objetivo.
Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de dos localidades en Donetsk y Sumi
Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en esta ocasión con la toma de dos localidades en las provincias de Donetsk y Sumi.
El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un breve mensaje en redes sociales que "las tropas rusas han tomado el control de la localidad de Miropolske, en Sumi", antes de agregar que "como resultado de operaciones ofensivas activas, la localidad de Dibrova, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada".
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
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