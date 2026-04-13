Libres de elegir cómo pensar

Parece inevitable hablar de merecimientos en un deporte que en su conclusión más simple consta de meter un balón entre tres palos. Sin caer en el error que es poner en tela de juicio si es más o menos justo quién se llevó los puntos el sábado en el Martínez Valero, parece claro afirmar que el Valencia no mereció perder, pero el Elche tampoco. Nos quedamos con las ocasiones salvadas por Dituro en la retina, pero erróneamente no hacer hincapié en el esfuerzo defensivo del equipo franjiverde es injusto.

A estas alturas de campeonato todo cuesta el doble que en la primera vuelta, y Sarabia se está dando cuenta. Con la posibilidad de sumar plazas extra para Europa vía liga, todos los equipos a estas alturas se juegan algo, y para ganar hay que dar más del 100% porque las victorias son más caras que nunca. Parece que por fin el Elche se ha dado cuenta de cómo rentabilizar las ventajas y mitigar el sufrimiento en defensa que le ha llevado al pozo, porque no hay que olvidar que el problema franjiverde no se traduce en términos ofensivos (únicamente 7 equipos han marcado más goles en lo que llevamos de liga).

Contra el Valencia se volvió a ver, como contra el Mallorca, a un equipo que no negocia ni un centímetro de espacio y va a cada duelo como si fuera el último del partido. Estuvo lejos de ser el mejor partido del Elche, pero cierto sector de la afición es incapaz de reconocer el buen hacer incluso cuando se gana y se achacan las victorias a la “suerte” en un análisis excesivamente reduccionista, porque parece que se haya de pedir perdón por ganar este tipo de partidos. Y si pasan al revés todo serían críticas hacia el equipo franjiverde.

Luego más allá de esto, lo que desde hace muchas semanas es sangrante es la diferencia sideral de jugar en casa a jugar lejos del Martínez Valero, y se acrecenta más en partidos como el del pasado sábado. Pero parece que la solución está lejos de encontrarse, porque ni siquiera contra el Rayo Vallecano en un partido serio y ordenado salen bien las cosas.

La afición, faltaría más, es libre de elegir el camino que tomar de cara a este final, pero llevo un par de años viendo que algunos aficionados incapaces de razonar en los buenos momentos franjiverdes ni alegrarse por estos y estar más preocupados de tener razón, aunque esto vaya en contra del que dicen es “su equipo”. A mí tener razón o no y creer en que hay cosas que se están haciendo bien pero luego acaben mal me da igual, pero no ir a muerte con un grupo que se lo está dejando todo a todos los niveles para seguir estando en la élite dentro de un mes y medio es injusto.