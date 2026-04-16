EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Ayuso asegura que Sol será este sábado "el kilómetro cero de la libertad" para Venezuela tras "años de tristeza"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la Puerta del Sol se convertirá este sábado en el "kilómetro cero de la libertad" para Venezuela tras "años de tristeza y desesperación", al recibir a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González, que recibirán la Medalla de Oro y la Internacional de la Comunidad de Madrid, respectivamente.

"Es la plaza que reúne a todas las personas que vienen a Madrid huyendo de las dictaduras, de la pobreza, de la represión y del hambre", ha reivindicado la dirigente madrileña en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, frente a un Gobierno de la nación que "ha levantado su táctica del muro".

Considera Díaz Ayuso que si fuera por la izquierda las cárceles venezolanas estarían "todavía llenas de presos políticos a manos de sus amigos". "Por eso vamos a premiar al Nobel de la Paz María Corina Machado y al verdadero ganador de las elecciones en Venezuela, Edmundo González, en representación de millones de venezolanos y otros hispanos que lo único que piden es libertad", ha reivindicado.