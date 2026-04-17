Feijóo abraza a María Corina Machado en Génova y reclama elecciones en Venezuela "con un calendario explícito"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y la cúpula de la formación recibieron este viernes con todos los honores a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, a la que brindaron una fuerte ovación a su llegada a la sede nacional del PP.

Después de mantener un encuentro en el despacho del presidente de los populares en la planta séptima, ambos bajaron a la segunda, en un espacio diáfano donde en presencia de muchos exiliados venezolanos se abrazaron tras la llegada este jueves a Madrid de la última Premio Nobel de la Paz y pidieron libertad para Venezuela.

Feijóo quiso ser claro, y reclamó que en ese país haya pronto elecciones "libres" y "con un calendario explícito". Machado se sumó a la reivindicación, y abogó por "el ejercicio pleno de la soberanía popular a través del voto, en elecciones en las cuales todos los venezolanos que están afuera también puedan votar", algo que provocó una fuerte ovación de los presentes, muchos de ellos con banderas venezolanas.

En las primeras filas estaba sentada la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, para la que el líder del PP quiso tener unas palabras especiales: "Para nosotros, es un honor haberos acompañado siempre en vuestra lucha, en España y en Europa. Es un honor que el Partido Popular cuente también con mujeres referentes de la libertad, incansables en vuestra causa, como Cayetana Álvarez de Toledo". Unas palabras que provocaron una de las mayores ovaciones de la mañana, mientras Álvarez de Toledo se levantaba para saludar.

El "sitio" de España

Feijóo, de pie y en un tono claramente mitinero, se explayó sobre su postura acerca del futuro de Venezuela, tras la operación de Estados Unidos el pasado 3 de enero por la que se detuvo a Nicolás Maduro para juzgarle por presuntos delitos de narcotráfico en un tribunal de Nueva York. "Cada preso político liberado no es un gesto del régimen, es una victoria de quienes habéis denunciado al régimen", sentenció entre aplausos. Para el líder de la oposición, "a los autócratas no se les complace, se les combate, con la verdad, con el coraje y con la democracia", sentenció.

En la misma línea, y esta vez sin citar explícitamente al Gobierno o al presidente Pedro Sánchez, Feijóo no evitó lanzar varios dardos velados acusándole de connivencia con el chavismo. "El sitio de España es al lado de María Corina, y no de la tiranía que le ha perseguido y le sigue persiguiendo; el sitio de España es con la libertad, con luz y taquígrafos, y no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas", señaló en velada pero clara referencia a la polémica visita de la hoy presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, al aeropuerto internacional de Madrid a principios de 2020, donde fue recibida por el entonces ministro de Transportes y 'número 3' del PSOE, José Luis Ábalos, en un episodio sobre el que sigue habiendo dudas seis años después y que ha provocado ya varias versiones distintas del Ejecutivo y del propio Sánchez.

Tampoco citó Feijóo a Donald Trump, una costumbre casi inflexible que sigue el líder de los conservadores siempre que se refiere a cuestiones internacionales, como ocurre también con todo lo relativo a la guerra en Irán. Sin embargo, el presidente del PP dejó claro que su apuesta no es exactamente la de Washington, que explícitamente ha renegado de Corina Machado como líder de un eventual proceso de transición democrática en Venezuela, y que ha apostado por los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional, como los referentes para pilotar la nueva situación en Caracas.

Durante su intervención en la sede del PP, María Corina Machado realizó una sentida reivindicación del exilio venezolano, buena parte de él afincado desde hace años en Madrid. "Estamos hablando de miles de venezolanos que fueron agredidos, detenidos, torturados, asesinados. Muchos de ellos tuvieron que huir al exilio, mucho fueron acogidos aquí. Por el simple hecho de haber defendido el derecho a la expresión a través del voto. Sus familias y hogares fueron marcados, niños fueron agredidos, heridos, torturados, se abusó sexualmente de niñas, porque sus padres habían participado de los movimientos insurreccionales", relató con crudeza.

Por todo ello, la Nobel de la Paz pidió ayuda a sus "genuinos aliados", en el inicio de una gira que le llevará por varios países de la Unión Europea, para un cambio de régimen completo. "Enfrentamos el reto mayor: que es terminar de completar el desplazamiento de un régimen, que derrotamos primero espiritualmente, después electoralmente y a principios de este año militarmente. Queda desplazar esta estructura criminal de poder", sentenció la ganadora virtual de las elecciones presidenciales de 2024, de las que el régimen de Maduro nunca entregó las actas que demostrarían la victoria del candidato Edmundo González, exiliado ahora en España.

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