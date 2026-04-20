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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
El Gobierno lamenta que María Corina Machado haya venido como "líder ideológica" después de que España le ofreció refugio
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Feijóo, sobre los gritos racistas de Carlos Baute contra Delcy Rodríguez: "No estoy de acuerdo con los que insultan ni con los insultados"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, manifestó este lunes, en el marco del Fórum Europa, que entiende que María Corina Machado no haya querido reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque este “ha compadreado y sigue todavía compadreando con el régimen de Maduro”, por lo que “no tiene ningún sentido”. (Seguir leyendo)
Albares lamenta que María Corina Machado haya venido como "líder ideológica" después de que España le ofreció refugio
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha lamentado que la opositora venezolana María Corina Machado haya viajado a España como "líder ideológica" para reunirse con la extrema derecha española, obviando al Gobierno español pese a que en un momento dado se le ofreció incluso refugio en la Embajada española en Caracas.
Así lo ha trasladado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que en los últimos días Machado se haya reunido con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Voz, Santiago Abascal, haya descartado hacerlo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que no sería conveniente en estos momentos.
Delcy Rodríguez cifra en "más de 8.000" los venezolanos beneficiados por la ley de amnistía
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destacado este domingo que "más de 8.000" personas se han beneficiado de la ley de amnistía aprobada el pasado 20 de febrero bajo su Administración, en el marco de, ha asegurado, la apertura de un "camino" hacia el "reencuentro nacional".
"A través de la ley de amnistía, más de 8.000 venezolanos han sido beneficiados, mientras que el programa de convivencia y paz integra y atiende a todos los sectores nacionales", ha recalcado la mandataria interina en un vídeo publicado en sus redes sociales con motivo de sus 100 días al frente del país.
Delcy Rodríguez pide a los líderes de Estados Unidos y de Europa poner fin a las sanciones
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este domingo a los líderes de Estados Unidos y de Europa el cese total de las sanciones, en el inicio de la peregrinación nacional que convocó para exigir el fin de estas medidas contra el país.
"Le hablo al pueblo de los Estados Unidos, le hablo a los pueblos de Europa, le hablo a sus Gobiernos, a sus autoridades, ya basta de sanciones para el noble pueblo venezolano", dijo tras cruzar sobre un vehículo el emblemático Puente del Lago de Maracaibo en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).
La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de Estados Unidos, expresó que su país no está pidiendo limosnas, sino "reclamando sus derechos".
Corina Machado lamenta que España no haya asumido el liderazgo en la causa venezolana
La líder venezolana María Corina Machado lamentó este domingo que el Gobierno de España no haya asumido "el liderazgo de Europa" en favor de la "libertad" en Venezuela, en una entrevista con EFE durante su visita a Madrid, que empezó el viernes y finalizará mañana lunes sin que la opositora se haya reunido con Pedro Sánchez.
"Yo tengo siempre muy altas expectativas de lo que España puede hacer por la libertad y las democracias liberales de Occidente, y en el caso de Venezuela hubiésemos esperado que asumiera un liderazgo en Europa", dijo.
Durante este fin de semana, Machado ha sido condecorada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, pero ha rehusado reunirse con el presidente, el socialista Pedro Sánchez.
Machado expresa su rechazo a los cánticos racistas coreados por sus seguidores en Madrid
La opositora venezonala María Corina Machado expresó este domingo en una entrevista con EFE su rechazo a los cánticos racistas que corearon algunos de sus seguidores mientras esperaban su aparición en el acto celebrado ayer sábado en la Puerta del Sol de Madrid.
"¡Fuera mona!", en referencia a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue uno de los gritos que se escucharon durante la actuación del cantante venezolano Carlos Baute, previa al discurso que la premio nobel de la paz dirigió a los concentrados en el centro de Madrid.
"Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza -afirmó hoy Machado-. Y eso es lo que ha hecho el régimen (de Nicolás Maduro) en Venezuela, dividirnos por esos motivos".
La diáspora venezolana redobla su entrega a María Corina Machado en Madrid: "Es una enviada divina y tenemos que apoyarla"
Con una enorme bandera de Venezuela, visera y camiseta blanca también con la enseña del país, Aquiles Medina ya estaba ayer a las cuatro de la tarde esperando a María Corina Machado en la Puerta del Sol. Había venido a escuchar a la líder opositora desde Figueres, la ciudad en la provincia de Girona en la que se ha terminado instalado desde que llegó a España, hace ocho años. Dirigente sindical, no llegó a estar encarcelado, pero prefirió salir antes de verse abocado a una situación más comprometida.
España, México y Brasil piden respeto a la "integridad territorial" de Cuba
Los Gobiernos de Brasil, España y México han hecho público este sábado un comunicado conjunto en el que expresan su "enorme preocupación" por la grave crisis humanitaria en Cuba y reiteran la necesidad de respetar la "integridad territorial" de la isla.
En el comunicado conjunto, y ante "la evolución de los acontecimientos" en Cuba, los tres Gobiernos alertan de la "dramática situación" que vive el pueblo cubano" y emplazan a que se adopten "las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional".
"Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano", dice la nota.
El chavismo se prepara para comenzar una peregrinación de trece días contra las sanciones
El chavismo y otros sectores de Venezuela se preparan para comenzar el domingo una peregrinación nacional de trece días convocada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para exigir el levantamiento total de las sanciones, flexibilizadas en estos últimos meses de acercamientos con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro.
La movilización finalizará el 1 de mayo, cuando la mandataria tiene previsto anunciar un aumento "responsable" del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes hoy a unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial, en medio del retorno a las calles de sindicalistas y trabajadores de diversos sectores que exigen un sueldo "justo, suficiente y digno".
El Gobierno reiteró este sábado en una conferencia de prensa la convocatoria a la "gran peregrinación por la paz y sin sanciones", de las cuales EE.UU. ha flexibilizado las impuestas contra el sector de los hidrocarburos, la minería y esta semana contra el sistema financiero público con la emisión de licencias.
María Corina Machado proclama desde la Puerta del Sol: "Esta tarde comienza nuestro retorno a Venezuela"
La Premio Nobel de Venezuela María Corina Machado proclamó este sábado desde la Puerta del Sol de Madrid que "esta tarde comienza nuestro retorno a Venezuela" e hizo un llamamiento a todos los que han tenido que huir de este país para "asegurarnos de que avanzamos sin demora hacia elecciones limpias".
Machado lanzó este mensaje al recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid de manos de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, quien también entregó la Medalla Internacional de la región a la hija de Edmundo González, ganador de las elecciones celebradas el 29 de julio de 2024, tras las que Nicolás Maduro proclamó reelegido presidente.
"Esta tarde comienza nuestro retorno. Desde aquí empezamos a preparar esta nueva fase en la que regresaremos millones juntos a construir el país del que nos sintamos todos orgullosos", dijo. "Hoy no queda ni una sola institución de pie".
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