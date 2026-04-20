Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Muere en el hospital la séptima víctima del ataque armado del sábado en Kiev

Uno de los heridos en el ataque armado del sábado en Kiev, en el que un hombre abrió fuego contra varios transeúntes en el barrio de Golosivski de la capital ucraniana, ha muerto en el hospital en el que estaba ingresado, según ha informado en su cuenta de Telegram el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó.

El número de víctimas mortales del ataque sube de esta manera a 7, ha señalado Klichkó.

El alcalde de Kiev ha explicado que la séptima víctima se encontraba en estado extremadamente grave en el centro médico al que había sido trasladado.