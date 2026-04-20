Machado rechaza los cánticos racistas de sus seguidores en la actuación de Carles Baute en Madrid

La líder de la oposición de Venezuela, Maria Corina Machado, ha expresado este lunes su rechazo por los cánticos que se escucharon este sábado en la Puerta del Sol, durante la actuación de Carlos Baute y mientras aguardaban a que la dirigente venezolana saliera al balcón de la Real Casa de Correos, tras su reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"¡Fuera mona!", en referencia a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue uno de los gritos que se escucharon durante la actuación de Baute, que en un momento de su actuación llegó a unirse a sus seguidores en el cántico, antes del discurso que la premio nobel de la paz dirigió a los concentrados en el centro de Madrid.

"Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza", defendió este domingo machado en declaraciones a EFE. "Y eso es lo que ha hecho el régimen (de Nicolás Maduro) en Venezuela, dividirnos por esos motivos".

"Nosotros planteamos un proceso de sanación y de rencuentro que se basa en el respeto a la dignidad y al derecho de cada quien a vivirlibremente en base a sus ideas", añadió. En consecuencia, "por supuesto que rechazamos cualquier descalificación de esta naturaleza", concluyó.

Condena política

Este episodio ha generado polémica también en la política madrileña. La portavoz de Más Madrid (MM) en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, y su homóloga de Podemos, Isa Serra, expresaron este domingo su "repulsa" hacia los cánticos racistas y exigieron la condena de Isabel Díaz Ayuso.

"Los cánticos racistas cantados por Carlos Baute, son unos cánticos intolerables en un acto oficial de la Comunidad de Madrid. Le exijo a Isabel Díaz Ayuso que condene estos actos porque no sólo degradan a las personas racializadas, sino también a cualquier demócrata", ha declarado a los medios antes de la concentración en apoyo a la educación pública en la capital.

La portavoz de MM ha insistido en que "no se puede permitir" que las autoridades del Gobierno regional "miren hacia otro lado" y que "guarden silencio" ante este tipo de conductas, "que no representan al pueblo madrileño", mientras que Serra ha tachado además los cánticos de "clasistas" y "golpistas".

"Humillación"

En una valoración del acto en el que Díaz Ayuso hizo la entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a María Corina Machado, la portavoz de Podemos ha hablado de un nuevo gesto de "humillación" por parte de la líder opositora, "como el que ya hizo con Donald Trump con el premio Nobel de la Paz".

"Supongo que ahora María Corina Machado se irá a Trump a darle las llaves de oro, a pedirle por favor que bombardee su propio país, Venezuela, para que sea ella presidenta y no Delcy Rodríguez", ha añadido en declaraciones a los medios también en la concentración por la educación pública.

Asimismo, Isa Serra ha manifestado que "hay que hacer frente" a la presidenta de la Comunidad, a quien considera "una de las referentes" de la "internacional reaccionaria" y del "imperialismo norteamericano", quien "está poniendo sumisa" a la región y quien quiere poner también" a España "al servicio de los intereses de un fascista como es" el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Embajada de Venezuela, contra Baute

La Embajada de Venezuela en España, dependiente del Gobierno de Delcy Rodríguez, ha pedido perdón por los cánticos racistas y las declaraciones de Baute este sábado en Madrid.

"Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio", ha expresado la embajadora venezolana, Gladys Gutiérrez, en un comunicado emitido este domingo.

La embajada ha condenado especialmente que las expresiones se dirigieran contra una mujer, al considerar que ello configura "una forma de violencia política basada en misoginia y racismo". El comunicado señala además que llamar "mona" a una mujer constituye "un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos".

Según el escrito, Venezuela "denuncia categóricamente estos hechos" y reafirma que sus mujeres, "como figuras históricas y políticas, no pueden ni serán objeto de discursos de odio, venga de donde venga".

La legación ha recordado que Venezuela es "una nación profundamente mestiza, forjada en la diversidad y en el encuentro de raíces indígenas, africanas y europeas", y que cualquier intento de "degradar, deshumanizar o estigmatizar desde esa diversidad" representa, a su juicio, "una agresión directa a la esencia misma de lo venezolano".