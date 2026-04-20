Sin margen para el error

El balón no entiende de discursos, pero sí de urgencias. Y el que rodará este fin de semana en Son Moix pesa más que tres puntos: lleva dentro la ansiedad de toda una temporada mal digerida, la fragilidad de un proyecto que no termina de sostenerse y la necesidad imperiosa de no mirar más hacia abajo. El Valencia CF llega al duelo ante el RCD Mallorca con el agua rozándole el cuello. Ganar no es solo sumar: es tomar aire. Perder, en cambio, es abrir la puerta de par en par al vértigo del descenso –si es que no está abierta ya-.

La clasificación no engaña, el Valencia CF se ha metido en problemas cuando tenía todo de cara para soñar con Europa. Este tipo de partidos se sobreviven y ese es precisamente el miedo que tengo, que el Mallorca tiene más urgencia y ganas que tú. Y ahí es donde el equipo de Carlos Corberán debe dar un paso adelante que hasta ahora ha insinuado más que ejecutado. Porque ya no vale solo con competir, hay que ganar y lo antes posible. Y el Valencia lleva demasiadas semanas instalado en la mediocridad de quien se cree a salvo: ni se cae del todo ni se levanta con determinación.

Lo hemos comentado en La Banda en À punt muchas veces, Corberán tiene un problema que ya no admite excusas: Su equipo transmite dudas en momentos clave, le falta colmillo cuando el partido pide sangre competitiva, y su lectura de los encuentros llega tarde. No basta con ordenar, ni con ajustar en pizarra si luego el equipo no responde con carácter. A este Valencia le falta esa personalidad. Y al entrenador empatía con sus futbolistas.

Pero si el foco apunta al banquillo, no puede dejar de iluminar al césped. Los jugadores han vivido demasiado tiempo en una zona de confort peligrosa, escudándose en la juventud, en la falta de experiencia o en la presión externa. Esto ya no va de promesas ni de aprendizaje: va de responsabilidad. El escudo que defienden no permite medias tintas. Cada balón dividido, cada repliegue, cada decisión cuenta. Y hasta ahora, en demasiadas fases de la temporada, han faltado piernas y, sobre todo, alma.

Mallorca no es una plaza sencilla. Es un equipo incómodo, rocoso, que convierte cada partido en una batalla física y emocional. Justo el escenario que más incomoda a un Valencia que ha sufrido cuando le han exigido intensidad sostenida. Por eso este partido es una prueba de verdad: no tanto de fútbol, sino de carácter.

El peligro de la derrota

Porque la realidad es cruda: una derrota puede arrastrar al equipo a posiciones de descenso al cierre de la jornada. Y ahí ya no hay relatos que valgan, ni análisis que amortigüen el golpe. Solo miedo. Y el miedo, en el fútbol, suele ser el peor compañero de viaje.

Pero incluso en este contexto hay espacio para la esperanza. Porque el Valencia, con todos sus defectos, sigue teniendo margen. Tiene talento joven, tiene capacidad para competir mejor de lo que ha demostrado y, sobre todo, depende de sí mismo. Ganar en Mallorca cambiaría el estado de ánimo, daría oxígeno a la plantilla y permitiría mirar las próximas semanas con otra perspectiva en una intersemanal clave.

No es una final, pero se le parece demasiado. Es de esos partidos que definen temporadas, que separan a los equipos que reaccionan de los que se dejan caer. El Valencia está a tiempo de elegir qué quiere ser. Y en Son Moix no hay término medio: o da un golpe sobre la mesa o se mete de lleno en el fango. El colchón se ha agotado. Sin margen para el error.