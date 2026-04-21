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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia lanza 143 drones de larga distancia contra Ucrania, de los que 116 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y 22 impactaron en diecisiete localizaciones distintas del país
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Un ataque ruso vuelve a dejar sin luz a decenas de miles de personas en norte de Ucrania
Un nuevo ataque ruso con drones dejó esta madrugada sin luz a unas 54.000 personas en la región de Cherníguiv del norte de Ucrania, según informó la empresa eléctrica pública de la región. "Ha resultado dañada una infraestructura energética en el distrito de Nizhin", se lee en la nota publicada este martes por la compañía. Nizhin es un importante nudo ferroviario y ha sido atacado en numerosas ocasiones durante los últimos meses. Rusia lanzó durante la pasada noche contra el conjunto de Ucrania un total de 143 drones de larga distancia, de los que 116 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y 22 impactaron en diecisiete localizaciones distintas del país, no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del bombardeo.
Zelenski rechaza ceder territorio en el Donbás y acusa de "irresponsables" a dirigentes de EEUU
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha rechazado este lunes retirar tropas ucranianas del frente del Donbás, tal y como, según él, le han recomendado dirigentes estadounidenses -pese a que Washington lo ha negado-, y ha tachado a estos de "irrespetuosos" por viajar a Moscú antes que a Kiev. En una entrevista con la cadena privada ucraniana ICTV, el dirigente ucraniano se ha negado a seguir las citadas directrices que atribuyó a Washington --negadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a finales de marzo--, bajo las que la Administración de Donald Trump le habría instado a ceder territorio ante el avance ruso en el Donbás, especialmente en la región de Lugansk, donde Ucrania controla una pequeña parte del territorio.
Un tribunal especial para juzgar la agresión contra Ucrania
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo este lunes ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo que su país apoya la creación de un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión contra Ucrania, en complemento de la Corte Penal Internacional. "Los dirigentes rusos deben rendir cuentas", afirmó Barrot, y subrayó que no basta con reparar los daños causados por la guerra, sino que es necesario perseguir también la responsabilidad por su planificación y ejecución.
Otro préstamo a Ucrania
Los Estados miembro de la Unión Europea intentarán este miércoles reactivar el desembolso del préstamo de 90.000 millones de euros que en diciembre acordaron conceder a Kiev, pero que permanece bloqueado hasta ahora por el veto del primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, que en mayo dejará el poder tras perder las elecciones la semana pasada. Según ha informado la presidencia chipriota del Consejo, los embajadores de los Veintisiete han incluido en su agenda de la reunión del miércoles la reforma legal necesaria que permitiría autorizar el envío de los fondos si se confirma el consenso entre las capitales.
Un sistema de misiles antibalísticos europeo
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este lunes que está trabajando con varios países europeos para fabricar un sistema de misiles antibalísticos propio, y se fijó el plazo de un año para que este proyecto encaminado a reducir la dependencia de Estados Unidos sea una realidad. “Estamos en conversaciones con varios países europeos y trabajamos en esa dirección”, dijo Zelenski en una entrevista en la televisión ucraniana.
Alemania convoca al embajador ruso
El Ministerio de Exteriores de Alemania convocó este lunes al embajador ruso en Berlín para transmitirle su protesta por "amenazas directas de Rusia contra objetivos en Alemania", después de que el Gobierno ruso publicase una lista de empresas europeas que fabrican drones para Ucrania. "Las amenazas directas de Rusia contra objetivos en Alemania son un intento de debilitar nuestro apoyo a Ucrania y de poner a prueba nuestra unidad", informó el Ministerio de Exteriores germano en X.
Rusia responderá simétricamente si EE.UU. lleva a cabo ensayos nucleares
Rusia responderá proporcionalmente si Estados Unidos u otros países violan la moratoria sobre ensayos nucleares, comunicó este lunes el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.
"Rusia, por su parte, se adhiere estrictamente a la moratoria nacional sobre ensayos nucleares, declarada en 1990. Sin embargo, si Estados Unidos u otros países realizan tales ensayos, la respuesta de Rusia será, sin duda, adecuada y proporcional", se lee en el comunicado publicado por el PIR Center.
Rusia culpa a Ucrania del último derrame de fuel en el mar Negro
Las autoridades regionales de Krasnodar culparon este lunes a Ucrania de provocar los derrames de crudo detectados recientemente en el mar Negro con sus ataques contra la infraestructura petrogasífera y portuaria.
"El 19 de abril, una imagen satelital captó una mancha de petróleo en el mar, a dos kilómetros y medio del puerto de Tuapsé. Esto es consecuencia de un ataque con drones ocurrido la noche del 16 de abril, que dañó la infraestructura de la terminal marítima", informaron a través de Telegram.
Las autoridades regionales estiman que el área contaminada abarca unos 10.000 metros cuadrados.
El Kremlin destaca que la nueva exención a las sanciones es por su "innegable" capacidad para suministrar crudo
El Kremlin ha argumentado este lunes que la reciente decisión de Estados Unidos de prorrogar hasta mediados de mayo la venta y entrega de petróleo ruso ya cargado en buques cisterna se basa en la "innegable" capacidad de suministro del país, en un momento de profunda crisis energética como consecuencia de la guerra de Irán.
"Rusia sigue siendo un actor responsable y muy importante en los mercados energéticos mundiales", ha destacado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en comentarios acerca de la decisión anunciada este fin de semana por el Departamento del Tesoro con la que amplia la moratoria a los sanciones estadounidenses a Rusia.
Bruselas media entre Hungría y Ucrania para reactivar Druzhba
La Comisión Europea está mediando entre Hungría y Ucrania para reactivar el oleducto Druzhba, la arteria más importante para el transporte de petróleo ruso a Europa y que lleva meses sin funcionar debido a un ataque ruso, si bien no ha concretado una fecha para restablecer el suministro, condición que el oGbierno saliente de Hungría pone para levantar su veto a un préstamo de la UE a Ucrania y a nuevas sanciones a Rusia.
Así lo ha detallado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz adjunto del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, en la que ha indicado que la Comisión Europea seguirá implicándose "con todas las partes", Hungría y Ucrania, para que "las cosas sigan avanzando en la dirección correcta".
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