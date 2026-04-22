EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Delcy Rodríguez dice que le pidió acceso a los fondos de Venezuela a la directora del FMI

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que sostuvo una conversación con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a quien le pidió acceso a unos 5.000 millones de dólares que tiene el país suramericano en Derechos Especiales de Giro (DEG) de esta institución.

"Hoy hablé con la directa general del FMI, la doctora Kristalina Georgieva, y justamente le hablé de la necesidad de que venezuela acceda a su derechos especiales de giro. Son 5.000 millones de dólares que tenemos en el Fondo Monetario Internacional para que podamos recuperar infraestructura vital, electricidad, agua", dijo la mandataria durante un acto con sectores sociales y políticos en el estado Falcón (oeste).