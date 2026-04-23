Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski informa a Robles del curso de la guerra y agradece apoyo español en defensa aérea

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este miércoles en Kiev a la ministra de Defensa española, Margarita Robles, sobre la situación en el frente, y le dio las gracias por el apoyo español a Ucrania en materia de tecnologías de defensa aérea como los sistemas de misiles de defensa aérea Hawk y Patriot.

“Hay un déficit en este equipamiento, y por eso la asistencia de España es tan importante para nuestra protección contra los ataques masivos rusos”, escribió Zelenski en X al informar de la reunión.