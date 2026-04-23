Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

El testigo ha explicado que cuando empieza a funcionar le pasan información de distintos temas, pero no de la Kitchen, y de Villarejo no preguntó, porque estaba judicializado. "Yo soy juez y no me hubiera gustado que nadie hubiera puesto en entredicho a un funcionario de la policía judicial que creo que es uno de los tesoros que todavía nos quedan en España", ha manifestado.