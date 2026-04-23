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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional
Rajoy declara en el juicio de Kitchen que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP
Cospedal admite que se reunió con Villarejo, pero matiza: "Yo le hice preguntas, no encargos, son cosas distintas"
Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen
Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen
Redactor
Jefa de Tribunales de El Periódico de España.
Periodista
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Finaliza la sesión del juicio.
Tono Calleja Flórez
El exjefe de gabinete de María Dolores de Cospedal, José Luis Ortiz, ha explicado que recogía a Villarejo en una cafetería para después llevarle en coche a la sede del PP en la Calle de Génova, a la que entraba por el garaje.
Tono Calleja Flórez
Rajoy está "absolutamente convencido" de que la "operación policial" para buscar el dinero de Bárcenas "se adecuó totalmente a la legalidad".
Tono Calleja Flórez
El exjefe de gabinete de María Dolores de Cospedal, José Luis Ortiz, ha reconocido que coordinó las reuniones de su exjefa con el comisario Villarejo, que fueron "unas siete u ocho" y se produjeron en la sede del PP y en el Ministerio de Defensa.
Ángeles Vázquez
A continuación le ha tocado declarar, por videoconferencia desde Andalucía, José Antonio Nieto Ballestero, que fue secretario de Estado de Seguridad durante el mandato de Zoido, de noviembre de 2016 a julio de 2018. Sustituyó en el puesto al acusado Francisco Martínez.
Ángeles Vázquez
Se reanuda el juicio de la operación Kitchen con el testimonio del exsecretario de Estado Ignacio Ulloa.
Termina el exministro Zoido y se hace un receso de 15 minutos.
Ángeles Vázquez
El testigo ha explicado que cuando empieza a funcionar le pasan información de distintos temas, pero no de la Kitchen, y de Villarejo no preguntó, porque estaba judicializado. "Yo soy juez y no me hubiera gustado que nadie hubiera puesto en entredicho a un funcionario de la policía judicial que creo que es uno de los tesoros que todavía nos quedan en España", ha manifestado.
Ángeles Vázquez
"Durante su mandato es cuando se produjo la detención de Villarejo", le ha comentado la abogada del PSOE y el exministro ha dicho que "sí, lo normal", que era "un asunto que estaba llevando un juzgado". "¿Cómo me voy a interesar?", ha tratado de añadir Zoido, pero ha sido interrumpido tanto por la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, como por el fiscal del caso, César de Rivas Verdes-Montenegro.
Ángeles Vázquez
"No, en ningún momento", ha respondido el exministro a que hubiera un operativo parapolicial para seguir al extesorero del PP y su familia. "Nunca supe nada con ese mote", ha añadido al ser preguntado por "Kitchen" o el "Cocinero".
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