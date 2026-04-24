El CIS deja a Juanma Moreno cerca de la mayoría absoluta ante la caída de Vox y consolida el estancamiento de María Jesús Montero

El CIS refuerza las aspiraciones de mayoría absoluta de Juanma Moreno y consolida el estancamiento de María Jesús Montero y de Vox. / Álex Zea - Europa Press - Archivo

Juanma Moreno está cada vez más cerca de la mayoría absoluta en las elecciones del 17M gracias al estancamiento de Vox mientras que el PSOE de María Jesús Montero pelea por evitar su peor resultado y caer por debajo de los 30 escaños. El Centro de Investigaciones Científicas (CIS) ha publicado este viernes los resultados de su encuesta sobre las elecciones que consolida la tendencia marcada por todos los sondeos públicos y privados difundidos en las últimas semanas.

El CIS, dirigido por José Félix Tezanos y con una tendencia a un sesgo de izquierda en su muestra, ha dado así otro impulso al PP en su estrategia de marcar la campaña como una elección entre "estabilidad o lío" sin margen para otra alternativa posible que una mayoría absoluta o una difícil negociación con Santiago Abascal. Al mismo tiempo ha dado otro golpe a las expectativas electorales del PSOE y de Vox a una semana del inicio de la campaña. Concretamente, concede al PP un porcentaje de voto del 43,6%, 18 puntos por encima del PSOE que se queda con un 25,8%, mientras que a Vox lo deja en la tercera posición con un 10,3%.

Con estos datos, el PP incluso podría superar el porcentaje de votos obtenido en 2022 con su mayoría absoluta (43,13%) mientras que los socialistas se situarían sólo un punto por encima de los datos que obtuvo Juan Espadas en las anteriores elecciones (24%) que podría además no traducirse en un mayor número de escaños. Vox caería y perdería tres puntos lo que le podría situar incluso por debajo de sus actuales 14 diputados. La estimación de esta encuesta difiere mucho de los datos que mostraban los estudios previos a la convocatoria electoral en los que se planteaba que la formación de Santiago Abascal podía aspirar incluso a disputar la segunda plaza con el PSOE.

En el reparto de escaños de estas tres posiciones, el CIS marca una enorme horquilla en toda las candidaturas debido al estrecho margen por el que están en disputa los últimos escaños de cada una de las circunscripciones. Así, al PP le otorga de 51 a 59, al PSOE de 27 a 34 y a Vox entre 8 y 17. No obstante, el escenario que la encuesta considera como más probable es el de que PP obtenga los 55 parlamentarios que marcan la mayoría absoluta, el PSOE con un puesto más que en 2022 (31) y Vox con 13, es decir, por debajo del resultado que obtuvieron hace cuatro años. Adelante Andalucía está más cerca de los seis y Por Andalucía en los cuatro.

Vuelco en la izquierda

El CIS constata un vuelco en la izquierda andaluza con una subida de Adelante Andalucía, la formación de izquierda andalucista que dirige José Ignacio García, que podría aspirar a triplicar su actual representación y llegar a los siete diputados. Mientras tanto la coalición entre Podemos, Sumar e IU en vez de fortalecer este espacio lo debilitaría dejándolo entre 4 y 5 escaños y un 6,9% de los votos.

Es clave en este sentido la buena valoración del candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que se sitúa como el segundo con un mayor apoyo entre los encuestados después de Juanma Moreno, y el tercero que aparece en las respuestas de preferido para la presidencia de la Junta de Andalucía por delante de Antonio Maíllo.

La elevada valoración de Juanma Moreno

El último estudio del CIS sobre Andalucía se difundió hace apenas dos semanas y concluía que Moreno es el líder mejor valorado y el único que aprueba (con una nota de 5,87), mientras que la candidata del PSOE, la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero (3,93), queda relegada al cuarto lugar y se ve superada por los candidatos de las otras dos fuerzas de izquierda, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Solo el cartel electoral de Vox, Manuel Gavira (3,32), saca peor nota que Montero.

La tendencia se mantiene en este estudio electoral. Según la encuesta, Juanma Moreno es el favorito para ser presidente para el 43,8% de los encuestados mientras que María Jesús Montero apenas es preferida por el 20,7%. En cuanto a las valoraciones sólo aprueba Juanma Moreno con un 5,78 mientras que María Jesús Montero obtiene un 3,84 una nota sólo empeorada por el líder de Vox Manuel Gavira con un 3,34.

No sólo la figura de Juanma Moreno mantiene una buena valoración, también la gestión de la Junta de Andalucía: el 41,9% de los encuestados la califican como buena o muy buena después de ocho años de gobierno.

Encuesta realizada en abril

La encuesta del CIS se ha realizado entre el 10 y el 18 de abril, es decir, en un contexto político marcado por la guerra de Irán y las relaciones entre España y Estados Unidos debido a la posición del Gobierno de Pedro Sánchez. En ese momento ya se había conformado la coalición de Por Andalucía con la incorporación de Podemos a la alianza entre IU y Sumar. El resultado, según esta muestra, es que pueden llegar a empeorar los resultados.

La encuesta se produce después de las elecciones de Extremadura, Castilla y León y Aragón, y mientras los parlamentos autonómicos se encontraban bloqueados. Posteriormente ya se han cerrado acuerdos en Extremadura y en Aragón que no se tienen en cuenta en el estudio.

En total, se han realizado 8.000 entrevistas repartidas por todas las provincias a través de teléfonos fijos y móviles de forma que el margen de error se sitúa en el 1,1%.

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