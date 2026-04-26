Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Una delegación rusa visita Pionyang para inaugurar un memorial sobre la guerra en Ucrania

Una delegación rusa liderada por el presidente de la Duma (la cámara de diputados) visitó Pionyang este sábado para participar en la inauguración de un "pabellón conmemorativo" por los soldados caídos en la invasión de Ucrania, recoge este domingo la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

El funcionario ruso, Viacheslav Volodin, mantuvo además una reunión con su homólogo de Corea del Norte, Jo Yong-won, quien calificó el viaje de la delegación como "una muestra del sincero apoyo y respeto de todo el pueblo ruso hacia nuestro pueblo", en declaraciones publicadas por KCNA.